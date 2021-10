TC en San Luis: Werner se quedó con la victoria

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El piloto Mariano Werner, con Ford, obtuvo ayer la victoria en la competencia que se llevó a cabo en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis por la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera y duodécima de la temporada general.Junto con Werner se subieron al podio Agustín Canapino (Chevrolet), quien culminó en el segundo lugar de la carrera y Diego Ciantini (Dodge) que obtuvo la tercera plaza de la cita automovilística.En tanto, la cuarta posición fue para Esteban Gini (Torino), mientras que Juan De Benedectis (Ford) se ubicó en el quinto puesto, Mauricio Lambiris (Ford) terminó sexto y Facundo Ardusso (Chevrolet) séptimo.Además Marcelo Agrelo (Torino) obtuvo la octava colocación, mientras que Germán Todino (Torino) se ubicó en el noveno lugar y Julián Santero (Ford) cerró el top ten.Apenas comenzó la carrera, Werner se puso al frente del pelotón escoltado por Ciantini, De Benedictis, Canapino y Lambiris, mientras que en la tercera vuelta Gini dejó atrás a Ardusso y se ubicó sexto.Ya en el séptimo giro, Canapino pasó a Ciantini y se transformó en el nuevo escolta de Werner.Cuando se llevaba a cabo la decimocuarta vuelta, debió ingresar el Auto de Seguridad para que se pueda retirar el Torino de Facundo Della Motta tras un despiste.Al relanzarse la carrera, Werner resistió en la primera posición a pesar de la presión de Canapino.En tanto, Ciantini se colocó tercero, seguido por De Benedictis y Gini, quien había logrado superar a Lambiris.Werner, finalmente aguantó y consiguió la que fue su tercera victoria del año.Con estos resultados, Facundo Ardusso continúa al frente de la Copa de Oro, con 74 puntos, escoltado por Mariano Werner con 73 y Agustín Canapino con 72.Al culminar la carrera, Werner señaló en declaraciones televisivas: "Antes de largar, pensé en los 20 kilos que teníamos que cargar, pero un triunfo no se negocia. Acá hay una rivalidad muy linda, entre marcas, y no hubo dudas. Era necesario volver fuerte, en un circuito en el que no nos había ido bien en los últimos años, y es lindo ganarle a Agustín".La próxima fecha será el 31 de octubre y se disputará en el autódromo de la ciudad rionegrina de Viedma.