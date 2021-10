Hubo liquidación récord de los agroexportadores

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Las empresas del sector agroexportador liquidaron en septiembre más de U$S 2.440 millones, con un aumento interanual del 36,56%, una marca histórica para el mes en lo que va del siglo.

Según indicaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) -entidades que representan al 48 % de las exportaciones argentinas- durante el mes pasado las compañías de esa actividad liquidaron un total de U$S 2.441.073.417 millones.

Así, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los nueve meses ya transcurridos de 2021 alcanzó los U$S 25.670.312.044 millones.

El ingreso de divisas en estos nueve meses reflejó un incremento del 69,62 % con respecto al mismo período de 2020 y récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo.

El monto de septiembre resultó récord para ese mes en las estadísticas desde comienzos de este siglo y en toda la serie histórica, destacaron CIARA-CEC.

Ambas entidades evaluaron que nuevamente, los precios internacionales de los granos y de los subproductos industrializados (básicamente, de la soja) más que compensaron una disminución de la producción local (excepto el maíz), a pesar o debido al incremento del costo internacional de los fletes, la profunda y dilatada bajante del río Paraná (que causó pérdidas por U$S 620 millones hasta ahora), algunos piquetes imprevistos (por ejemplo, en Bahía Blanca) y otras medidas de fuerza.

La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, que ronda los 30 días en el caso de los granos y alcanza hasta los 90 días en aceites y harinas proteicas.