Racca: “queremos que nuestros jóvenes terminen su secundaria"

“Sabemos que el principal obstáculo para conseguir un empleo en Rafaela hoy, es tener el título secundario”; afirmó Martín Racca, quien junto a Valeria Soltermam y Nahuel Aimar, se acercaron a la Secretaría de Educación para dialogar con Mariana Andereggen y su equipo. Los candidatos de Hacemos Rafaela trabajan en un proyecto para vincular la secundaria con el mundo laboral. “La propuesta que le trajimos a Mariana (Andereggen) es básicamente buscar las formas para que todos los chicos y las chicas tengan la secundaria terminada y enlazarlo con los programas de empleo”; explicó Racca. Asimismo, remarcó que “la idea es buscar a estos chicos y chicas que no terminaron el secundario, casa por casa si es necesario. Queremos comenzar ya mismo porque vemos sumamente necesario que todas y todos nuestros jóvenes tengan su título”.



ACCIONES RÁPIDAS

“Necesitamos acciones rápidas”, remarcó Martín Racca, quien explicó que más allá que la propuesta es de campaña, “no se puede esperar. Nuestro objetivo es presentarle el proyecto al intendente Luis Castellano y que se pueda poner en funcionamiento lo más rápido posible”. “Sabemos que son los menores de 30 años los que mayormente no han terminado la escuela secundaria, y específicamente mujeres. Así que pensamos en trabajar con los equipos tratando de construir un mejor acceso al título secundario, porque les va a permitir tener un mejor futuro”; manifestó el candidato.

Para finalizar, remarcó que “buscamos garantizar la educación, el derecho a la educación, más aún en un contexto de crisis, donde la desigualdad se acrecienta. Por eso, vamos a presentar este proyecto que se constituye en un paso central para poder avanzar hacia el empleo”.



REQUISITO EXCLUYENTE

“Los otros días, llamaba la atención la cola de casi dos cuadras en un local céntrico, donde en una empresa se ofrecían siete puestos de trabajo, en el cual, el título secundario era el requisito excluyente”; contó Nahuel Aimar. Además, agregó que “hoy se aprende a usar un celular antes de pisar la escuela. Por eso, creo que es necesario acentuar en eso y detectar diversos sectores de la ciudad donde la cuestión de escolaridad se ve más perjudicada y es más notoria”. “En las recorridas por los barrios, lo que más les preocupaba a las y los jóvenes es el empleo. No tanto la educación, pero sí el empleo. Sin embargo, también son conscientes de que si no terminan el secundario, se les dificulta poder conseguir un trabajo. Y en eso vamos a abocarnos, en que nuestros jóvenes terminen el secundario y así tengan otra herramienta para lograr un futuro de más oportunidades”.



MUJERES Y DISIDENCIAS

“Hablábamos con la gente de la Secretaría de Educación, y nos decían que se ha duplicado el cupo de mujeres embarazadas o de madres en el programa Seguila Igual. Son todas mujeres las que están participando, donde hay un acompañamiento pedagógico y económico para que no abandonen la escuela secundaria y puedan tener su título”; remarcó Valeria Soltermam. “Nosotros ahí vemos un universo, un sector de la población al que le está faltando algún tipo de colaboración educativa, y por eso pensamos esta propuesta, porque las mujeres y las disidencias, son las más afectadas por la desocupación”.



TERMINAR EL SECUNDARIO

Por su parte, Mariana Andereggen sostuvo que “esta idea es innovadora, porque antes desde Educación, derivábamos a los jóvenes a la Oficina de Empleo ya con el título secundario conseguido. Y ahora es Empleo quien nos deriva para los ayudemos a que los chicos y chicas puedan terminar el secundario”. Además, contó que “en esta reunión en la que los candidatos nos han podido traer lo que ellos han visibilizado durante sus recorridas, nos hizo poner el ojo a todo el equipo de Educación en los programas disponibles y, tal como dicen ellos, en la necesidad imperiosa de vincular los programas de empleo con los programas educativos”. “El año pasado muchos no han podido cerrar su ciclo básico, el de primero y segundo año, y es muy fuerte ese riesgo de abandono. Así encontramos un sector al que actualmente los programas de educación no le daban cabida, y podemos pensar juntos una estrategia”. “En diálogo con las autoridades de la Regional de Educación se corrobora esta necesidad, y también se ve la necesidad de un trabajo conjunto en ese sector, que es uno de los que presentan inconvenientes para cerrar una etapa”; manifestó la Secretaria de Educación.

“En este sentido, hemos encontrado la posibilidad de incluir a estudiantes de nivel terciario del Instituto Superior del Profesorado, quienes también presentan algunas de estas situaciones en donde la necesidad de sumar ingresos hace que tengan que salir a trabajar con riesgo de que abandonen. Entonces, me parece muy buena esta posibilidad de que también los incluyamos como docentes en este nuevo programa, bajo la figura de una beca de servicios”; concluyó Andereggen.