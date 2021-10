Estuvo presente Sara Gardiol

Como primera y reciente presidente femenina de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, Sara Gardiol, estuvo acompañando durante el fin de semana esta Muestra Anual Institucional 2021. Dirigente que creció en Gálvez, llegó a la Sociedad Rural de Rafaela para destacar la importancia de recuperar las exposiciones, el contacto del campo con la ciudad y la oportunidad de mostrar qué se hace en la ruralidad. “Disfruto de venir a estos espacios, a poder ver de cerca la actividad de una de las instituciones de nuestra Confederación y celebro que lentamente podamos volver a nuestras costumbres y tradiciones”, dijo. Gardiol trabaja junto a la presidente de la SRR, Norma Bessone, desde hace tiempo en el gremialismo rural de la provincia y su acompañamiento resulta de gran importancia para la entidad en esta etapa de renovación de la propuesta anual. Consultada sobre las novedades de los últimos días a partir de las decisiones del Gobierno, Gardiol manifestó que “específicamente en cuanto a la apertura de exportaciones se hizo sobre una categoría particular que son las vacas de manufactura, el resto sigue con la limitaciones impuestas hasta el 31 de diciembre. Lo que conocemos como vaca de descarte, según el Decreto es hasta ese mismo momento, por eso me parece que ponerle fecha de terminación no es poner una fecha definitiva, no es una visión de apertura, sino de un tiempito para ver lo que pasa”. Gardiol remarca que las modificaciones presentadas en cuanto a la exportación cárnica “no es una política de estado, sino que es una cuestión política por el momento que estamos viviendo”. A partir de la presentación de un proyecto de Ley Agroindustrial, que dejó un comentario confuso del Ministro de Agricultura, sobre la consideración del maíz, la carne y el trigo como un “bien público y cultural”, del cual dependerán las actividades de venta al exterior, también dejó Gardiol su mirada. “Me gustaría saber qué interpreta el Gobierno por público y cultural. Cuándo yo comprenda el contenido de sus palabras podré hacer una apreciación específica, pero creo que los bienes son privados, soy una convencida de la propiedad privada y creo que todos los bienes a través de oferta y demanda deben llegar para su consumo, pero a veces el uso de palabras llevan implícitas algunas resoluciones que no alcanzamos a entender porque no sabemos cuál es el contenido real y el espíritu de las declaraciones”, sostuvo la titular de CARSFE.