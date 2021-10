En el cierre de la Expo Rural 2021 se pidió por diálogo y políticas a largo plazo

La jornada dominical marcó el cierre de los tres días de actividades presenciales que se plantearon en el marco de la Expo Rural de Rafaela 2021, que tuvo el acompañamiento de expositores, sponsors y público. El último día de actividades presenciales comenzó con el ya tradicional encuentro ecuménico, que busca generar un espacio de encuentro, - más allá de los diferentes credos-, para compartir los mensajes de fe que son comunes a todos y tan necesarios en tiempos complejos. En el salón Centenario, el acto central e inaugural, que este año se transmitió a través del canal de YouTube y página de Facebook de la institución, donde estuvieron presentes la presidente de la SRR, Norma Bessone, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; el vicepresidente, Rubén Ferrero; el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti; el ministro de la Producion, Daniel Costamagna; el intendente de Rafaela, Luis Castellano; el senador nacional, Roberto Mirabella, el diputado provincial Juan Argañaraz; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, y representantes de diferentes instituciones de la ciudad.

Previo a formular su discurso, la presidente de la Sociedad Rural, Norma Bessone, pidió realizar un minuto de silencio por todas las víctimas del Covid.



EL DISCURSO DE BESSONE

La presidente se dirigió a los presentes y manifestó: “Desde las instituciones tuvimos que repensarnos y fortalecer las bases mirando atentamente el hoy, con vistas a mejorar el futuro; esas bases que nos sostienen y dignifican, la libertad indivisible de la responsabilidad individual y colectiva, el compromiso con el que se asume cada decisión y cada tarea, y la participación que es la condición indispensable para poder opinar y accionar desde un lugar de trabajo. A lo largo de este año y siete meses de pandemia, hemos insistido en que el único camino es el del diálogo y la predisposición hacia el consenso; desde la diversidad y los puntos de vista distintos, construyamos un modelo superador a partir de las coincidencias”. “Sabemos que nada se logra sin trabajo y sin esfuerzo. Una institución con 115 años de vida se ha sostenido justamente sobre estos pilares; estamos seguros que la toma de decisiones como dirigentes o funcionarios, debe ser anteponiendo siempre el bien común a todo interés objetivo o acción individual. Nuestra sociedad argentina, necesita urgentemente que defendamos, mejoremos y prioricemos la educación, la salud, la justicia, el trabajo; que los proyectos políticos sean concebidos a largo plazo, por sobre las ideologías y las gestiones de cada gobierno; en este modo de trabajar, resulta necesario aprender a pensar desde miradas objetivas, que realmente faciliten una transformación positiva”.

Bessone, resalto la realización de la mesa de debate gremial entre directivos de la Sociedad Rural, integrantes de la mesa de enlace provincial y representantes del Ministerio de la Producción, donde destacó el compromiso asumido por todas las partes en la diagramación de una agenda de trabajo común, con problemáticas tales como viviendas rurales, conectividad, energías alternativas, caminos rurales, accesibilidad a líneas de financiamiento, y dijo que en 30 días darán a conocer los resultados. A su vez, la dirigente afirmó que “creemos en nuestras capacidades para reconstruir un país que ofrezca oportunidades para todos, para las nuevas generaciones de niños y niñas, para nuestros jóvenes, para los adultos activos y también para quienes nos precedieron en el camino y hoy necesitan de nuestra valoración y apoyo. Argentina tiene sin dudas un enorme potencial productivo y tecnológico, maravillosa oportunidad para encaminarnos al crecimiento y al desarrollo. La situación actual nos exige un acto de grandeza para una toma de decisión diferente. El Indec define cifras de pobreza más que preocupantes, entre el 40 y el 45% de la población; superar esta gravísima y dolorosa instancia nacional, no dependerá solo de la reactivación de la economía, sino que requiere de un plan económico y social integral de largo plazo, que sea consensuado con las fuerzas políticas, para que se sostenga hasta el pleno cumplimiento de los objetivos”. “Resulta urgente la generación de empleo genuino; la flexibilización de la legislación laboral; la puesta en marcha de una política de estado seria y constante, que estimule nuevas fuentes de trabajo orientadas a los sectores más castigados, jóvenes y mujeres, considerando las condiciones reales del trabajador y las del empleador. Se suma a este contexto la brecha cambiaria que supone uno de los principales desequilibrios que enfrenta nuestro país, ya que condiciona el crecimiento y reduce la productividad y competitividad de la economía; problema que se agrava por su persistencia en el tiempo”, enfatizó.

Sobre el cierre de las exportaciones, señaló que “esa vieja receta de cerrar las exportaciones para que baje el precio de la carne, quedó altamente comprobada que no es la solución. Las nefastas consecuencias directas de esta medida, hicieron bajar stock de cabezas de ganado, cierres de frigoríficos, pérdida de miles de puestos de trabajo altamente calificados. Como evaluar esta decisión política, en un contexto agravado por tan elevados índices de pobreza y sabiendo que la continuidad en el tiempo genera graves consecuencias en todos los actores de la cadena de la carne”, subrayó la presidente.

En el discurso, Bessone también planteó los graves problemas que afectan al sector, señalando que han sufrido ataques sistemáticos a la propiedad privada, con pérdidas económicas irreparables que no solo alarman sino que desalientan a la producción, con roturas de silobolsas; abigeato; robos de animales; incendios intencionales de cosechas; hurtos; ataques a las personas que habitan las áreas rurales. Igualmente, valoró el esfuerzo que se está realizando para atender esta demanda, específica desde las fuerzas de seguridad, puntualmente la Guardia Rural Los Pumas y propuestas locales como Ojos en Alerta. “Necesitamos dejar de lado el relato, la historia subjetiva, los culpables externos y unirnos en la búsqueda de la verdad objetiva que nos permitirá avanzar con proyectos y legislaciones hacia ese añorado y necesario futuro mejor, que será posible en la medida que corrijamos actitudes y comportamientos en pos de cuidar comprometidamente nuestra casa grande, este enorme y generoso planeta azul que nos da vida y nos ampara”, finalizó.



"GENERAR CONFIANZA"

El presidente de CRA, Jorge Chemes, manifestó a su turno: “Estamos transcurriendo momento difíciles, momentos donde el país está inmerso en una situación complicada, y donde por supuesto el sector agropecuario al ser principal actor y generador de ingresos a nuestro país, cumple un rol fundamental y en ese rol que nos representa, les diría que hoy estamos con una crisis con el sector ganadero; hoy estamos con un reclamo contundente sobre la necesidad de reinstaurar o reestablecer las exportaciones de carne vacuna”. “La realidad es que no hay que olvidarse ni tampoco debe quedar de lado, una serie de problemas que viene atravesando y viene arrastrando el campo, pen lo que significan las políticas de Estado desde el nivel nacional; necesitamos que definitivamente desde el Estado se tome conciencia que hay muchos temas que vienen acumulándose desde el principio de esta gestión y por supuesto de gobiernos anteriores también, porque esto es histórico, la problemática que arrastra el campo por la falta de conocimiento y por la falta de conciencia de lo que significa el campo para la Argentina”, remarcó. Y apuntó: “Tenemos el tema retenciones, la inseguridad en el campo, un doble mercado cambiario que funciona como una rentabilidad encubierta. Tenemos los problemas como la ley de biodiesel, la hidrovía que ustedes en Santa Fe lo viven muy directamente y por supuesto también las infraestructuras que necesitamos otorgue el Estado para que el productor pueda ser lo suficientemente eficiente como se nos pide”. Chemes, precisó que “necesitamos que de una vez y por todas, desde el gobierno se cambie la visión que se tiene sobre el sector agropecuario. Creemos que si bien el rol que nos toca tener en este país, es importante como generador de recursos, pero también necesitamos que el gobierno nos deje de ver solamente como un generador de recursos. Necesitamos que nos miren realmente como una fuente de desarrollo y crecimiento y que sean esas políticas que estamos esperando, dignas de que se puedan llevar adelante y mostrar ese crecimiento. Insisto, todo esto con mucha confianza, porque si no generamos confianza mutua, entre funcionarios del gobierno, el sector privado agropecuario y las entidades gremiales, va a ser muy difícil”.