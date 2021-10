Perotti reafirmó la búsqueda de consenso

El gobernador Omar Perotti también estuvo ayer presente en el predio de la Sociedad Rural de Rafaela, donde participó del acto central que se realizó en el salón Centenario de la entidad y en el que decidió cederle la palabra al ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, en el marco de los discursos oficiales.

Al finalizar el acto, en contacto con la prensa, el mandatario provincial valoró el regreso a la presencialidad de este tipo de eventos: “La verdad es algo muy lindo que predispone de otra manera, volver a retomar este tipo de actividades, de la vuelta a una muestra con presencialidad, manteniendo la combinación de actividades que se pueden seguir a distancia, pero poder mantener un recorrido, una visita, que la gente puede estar volviendo a distintos tipos de espectáculos, sin dudas que cambia el ánimo, dispone de otra manera; es el deseo de volver a encontrarse con otros, de volver a hablar y hablar de cosas diferentes, distintas; acercarnos a las cosas que venimos añorando desde que comenzó esta pandemia, de la que estamos transcurriendo un buen momento, en la disminución de casos, en las personas internadas, que nos permiten esas extensiones”. Y agregó: “Lo que no tiene que permitirnos, es el creer que estamos pudiendo hacer estas cosas y que todo ya pasó y bajemos la guardia en los cuidados, Mañana (por hoy lunes) llegaremos a los 2 millones de santafesinos y santafesinas vacunadas con dos dosis”.

Respecto al pedido de diálogo y políticas a largo plazo que realizó la presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, en su discurso, el gobernador manifestó: “Creo que es imprescindible; si algo nos ha quedado de esta pandemia, es que sin colaboración, sin trabajar codo a codo, sin estar mirando de que partido era cada intendente y demás, no hubiésemos podido sobrellevar la atención a cada uno de los santafesinos o santafesinas que lo requirió; si algo nos tiene que quedar de aprendizaje, es que si colaboramos, si estrechamos fuerzas, aún con los que piensan distinto, la salida y la recuperación económica previa a la pandemia y de la pandemia va a tener mayores perspectivas. Ese diálogo, uno desea que también se exprese en lo institucional, no solamente en las opiniones, en los mensajes, sino que ahora tenemos una oportunidad enorme todos los argentinos”.

Perotti, en virtud de muchos de los reclamos del sector, contó que “hay un proyecto de ley para el sector agrobioindustrial, agrobioalimentario que se ha enviado a las cámaras, para darle a todo este sector, a toda esta cadena, el acompañamiento de políticas de mediano y largo plazo, para sentar las bases de lo que sostenemos tiene que ser una fijación de reglas de juego que permita la expansión plena de ese sector al máximo de su potencial y la posibilidad de generar 700 mil puestos de trabajo de aquí al 2030. Todas las fuerzas políticas están expresadas allí en el Congreso; allí tienen todos la oportunidad de opinar y ojalá de acompañar y de darle fuerza lo más rápidamente posible a un proyecto de ley que si lo votaron todos, lo discutieron todos, será el que acompaña los próximos años a la Argentina y a este sector; a eso la provincia lo acompaña plenamente”.

“Creemos profundamente en que este sector es el que tiene la Argentina y en particular Santa Fe, todas las condiciones para estar siendo líder en el mundo. Este sector trae divisas, valor agregado a la cadena agrícola, conforma todo un desafío en la transformación industrial, en la incorporación de tecnologías, en el cuidado del ambiente y esas divisas que necesitamos tanto y que son particularmente las que necesita cada una de las otras industrias para ir generando empleo, por lo cual, tenemos allí los argentinos una posibilidad enorme de demostrar de que tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo sobre los sectores estratégicos”, afirmó el mandatario santafesino.



CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO

Acerca del Consejo Federal Agropecuario y de las definiciones que allí pueden surgir, Perotti expresó: “Creo que ese es el camino de plena participación de cada una de las provincias representadas en ese ámbito. El ministro Domínguez lo ha priorizado en el inicio de la gestión, junto al rigor técnico de los organismos del Estado, desde el INTA y de cada uno de los otros, para tener sobre la mesa la posibilidad de hablar con rigurosidad técnica, sino nos apartamos y cada uno dice lo suyo, cada uno entiende algo y tenemos que tener esas coincidencias para poder fijar políticas”.

“Desde allí ha habido dos conclusiones importantes: se abre la posibilidad de la exportación de lo que conocemos como vaca de conserva o la vaca vieja, esa es una buena noticia, porque eso nos permite que el productor pueda recuperar ese precio que tenía, que tuvo que vender más barato y que los frigoríficos compraron más barato; también permite recuperar a los trabajadores horas de trabajo, porque va a haber faena con ese destino y eso nos genera la posibilidad de su recomposición salarial. Dentro de esa decisión, ha salido una disposición del Banco Central que autoriza a productores que tienen actividad lechera o actividades de transformación productiva, utilizar los granos que podían tener en almacenaje; ese es otro elemento importante que surge del diálogo y del funcionamiento del Consejo Federal Agropecuario y de las últimas reuniones con las entidades del sector agropecuario”, puntualizó.