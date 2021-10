Potencial santafesino

En tanto, el Ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, el rafaelino Daniel Costamagna, en su discurso valoró el esfuerzo de los dirigentes que permitieron la concreción de esta muestra, y habló de la emoción que vivió el último viernes en el corte de cintas, donde se plasmó la apertura del predio de la Sociedad Rural de Rafaela y el retorno a las actividades presenciales y agradeció poder ser el ministro de la Producción de “una provincia que es un país, con una diversidad enorme, fundamentalmente por el potencial de su gente, de sus productores, de sus empresarios, de sus trabajadores, por el entramado institucional que la hace grande, que la hace fuerte”, expresó. “El gran desafío nuestro, el acompañamiento, el trabajo coordinado, la articulación, el diálogo permanente, que si tal vez alguna vez se perdió, lo tenemos que reconstruir y fortalecer; no tenemos que dejar ese camino, es el camino de trabajar juntos; de soñar juntos; de soñar con todos aquellos que todos los días desde el ruralismo, desde muy temprano están en sus trabajos generando riquezas. Siete de cada diez pesos que entran al país provienen del sector agropecuario; Santa Fe lidera las exportaciones de carne, de lácteos, las exportaciones del complejo agroindustrial y fundamentalmente de maquinaria agrícola; Santa Fe es sinónimo de producción, de diversidad, de un potencial que lo vemos todos los días en esta posibilidad que tenemos de recorres esta provincia”, detalló el funcionario provincial. El ministro destacó la decisión de la gestión del gobierno provincial, a la hora de acompañar y apuntalar a cada uno de los sectores que se vieron afectados en medio de la pandemia, con diferentes líneas de aportes que contribuyeron al sostenimiento del entramado productivo. Respondiendo en parte a los planteos y reclamos de los dirigentes rurales, contó que actualmente existe un proyecto de Ley para transformar el esquema impositivo en la provincia: “Se envió un proyecto de ley a la Legislatura, que tiene que ver con la estabilidad fiscal; que tiene que ver con todas las cuestiones que hacen a la matriz fiscal impositiva, el caso puntual del campo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural, sacar el factor de convergencia y posibilitar que el incremento de estos impuestos estén por debajo del proceso inflacionario; además, que se tenga en cuenta el no incremento de los pequeños productores; tiene que ver con el no pago de la secta cuota para aquellos que cumplen en tiempo y forma; tiene que ver con la bonificación al pago de contado, débito automático, pero fundamentalmente tiene que ver con el acompañamiento permanente que se le da al campo, a la industria, al comercio, a los servicios y a todos los que conforman el entramado productivo”. Sobre infraestructura para el sector, Costamagna describió las gestiones y obras que están en marcha y manifestó el compromiso del gobernador para apoyar y responder a las demandas en cada lugar de la provincia.