Con papeles falsos quiso coimear a policías: preso

En la madrugada de ayer -3.20-, agentes policiales de la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa Rafaela secuestraron una pick up Toyota Hilux de color blanco, con documentación apócrifa y guarismos adulterados, como así también aprehendieron a un hombre mayor de edad, oriundo de la provincia de Salta, tras un procedimiento realizado en inmediaciones del Km 217 de la Ruta Nacional N° 34, jurisdicción de Rafaela.



SIN PAPELES

Momentos antes, mientras los numerarios cumplimentaban tareas de control vehicular, solicitaron al tripulante que detuviera la marcha del rodado en el que se conducía para realizar sus labores específicas. El mismo fue identificado como Franco Alexander G., con domicilio en la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta.

Tras solicitarle al conductor la documentación del automóvil, constataron anomalías en la cédula de identificación y registros del vehículo.

En ese marco, se le consulta el motivo del viaje, a lo que el individuo respondió que, "fui a buscar esta camioneta que compró mi patrón en la provincia de Buenos Aires, con destino a la provincia de Salta".

A todo esto, la documentación del vehículo presentaba una cédula de identificación falsa -no poseía los hologramas y sellos de agua de seguridad- y también ambas chapas patente presentaban signos de que podrían ser apócrifas. Asimismo en las puertas, el grabado de autopartes presentaba un dominio diferente al de los papeles.



UNA COIMA...

Así las cosas y notificado el conductor de las irregularidades, este empeora su situación ya que expresa y ofrece a cambio de su libertad dinero para poder retirarse del lugar.

Consultado el fiscal de turno este dispone la detención de Franco G. y que se proceda al secuestro de la pick up Toyota Hilux, como así también la suma de $ 29.250 de dinero en efectivo.

Así se procedió al traslado del sujeto y los objetos secuestrados hasta dependencia policial del Destacamento N° 7, donde oficiaron las actuaciones de rigor por un hecho calificado provisoriamente como "adulteración de objeto registrable" y "cohecho en grado de tentativa".