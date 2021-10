Unión recibe a Gimnasia de Entre Ríos

Este domingo, desde las 11 de la mañana en virtud del partido River-Boca, se verán las caras en Sunchales el local Unión y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, por la 26ta fecha de la Zona «B» del Federal A, con arbitraje de Franco Morón (General Pico).

Luego de la dura caída sufrida en Córdoba ante Racing, el Bicho Verde necesita sumar confianza y sobre todo puntos si quiere ganarse un lugar en la segunda fase. Lo mismo pretende el Lobo entrerriano, que viene de obtener una importante victoria en el «Hermanos Núñez» frente a Defensores (VR) que lo puso nuevamente en carrera.

Los demás partidos: Domingo 11:00 hs – Crucero del Norte vs. Racing (C); 15:00 hs – Central Norte (S) vs. Chaco For Ever; Defensores de Pronunciamiento vs. Sportivo Las Parejas; Defensores de Belgrano (VR) vs. Douglas Haig (P); Sarmiento (R) vs. Juventud Unida (G); a las 19:00 hs Sportivo Belgrano (SF) vs. Boca Unidos (C). Libre: Gimnasia y Tiro (S).