BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Sociedad Argentina de Pediatría solicitó acceder a las evidencias científicas en las que se basó la Administración Nacional de Medicación, Alimentos y Tecnología (ANMAT) para avalar la administración de vacunas del laboratorio Sinopharm contra el Covid-19 a niños de entre tres y once años.

"Esperamos acceder en los próximos días a las evidencias científicas que han permitido a la ANMAT autorizar al Ministerio de Salud de la Nación la utilización, en situación de emergencia, del uso de la vacuna inactivada Synopharm en la población de 3 a 11 años", expresó la entidad en un comunicado interno a los socios, al que tuvo acceso NA.

La entidad puso en claro que está "a favor de la vacunación de menores de 12 años con vacunas seguras, como herramienta de protección para su propia salud tratándose de individuos actualmente vulnerables; como necesidad epidemiológica general para disminuir la circulación viral comunitaria y como factor importante para garantizar la presencialidad escolar cuidada".

Por otro lado, aconsejó iniciar el proceso de inoculación en niños con comorbilidades tal cual se realizaba en los adolescentes de entre 12 y 17 años.

Al explicar la posición, el presidente de la entidad, Omar Tabacco, dijo que tenían conocimientos que había "resultados promisorios publicados hace 15 días en la revista The Lancet, pero es la única que conocemos".

"Es probable que ANMAT haya recibido otra información; seguramente la vacuna va a ser eficaz, pero necesitamos verlo en evidencias científicas", expresó Tabacco, quien dijo que no tiene duda del prestigio y de la seriedad de la ANMAT.



ANUNCIO DE VIZZOTTI

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, previamente había confirmado la aprobación del uso de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus para chicos de entre 3 y 11 años.

"En el día de hoy nos confirma la ANMAT que estamos en condiciones de avanzar para la autorización de uso de la vacuna Sinopharm en pediatría para los niños y las niñas de entre 3 y 11 años", resaltó la funcionaria nacional.

"Entre el 4 y el 27 de octubre nos informó el laboratorio Pfizer que estarán llegando casi 7.200.000 dosis, lo que va a ser muy relevante para poder avanzar", agregó Vizzotti.

En ese marco, la ministra de Salud explicó que la aprobación fue recomendada por la ANMAT, tras la información recibida por el laboratorio chino y los estudios realizados en los Emiratos Arabes Unidos.



INFORME DEL SABADO

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 886 nuevos contagios de coronavirus, además de 14 fallecidos por la pandemia en las últimas 24 horas.

Con estas cifras ascendían a 5.259.352 la cantidad acumulada de casos positivos desde el inicio del brote en el país y sumaba 115.239 el total de fallecidos.

Las jurisdicciones que más casos reportaron son la provincia de Buenos Aires (338 y 2.059.323 acumulados), CABA (113 y 513.054), Córdoba (99 y 517.141), Corrientes (58 y 92.257), Tucumán (53 y 203.262), Salta (50 y 840.335), Santa Fe (29 y 469.196), Jujuy (21 y 48.014), Santiago del Estero (19 y 81.311), Catamarca (17 y 51.091), Mendoza (17 y 164.790), Chaco (15 y 100.244 acumulados), Río Negro (15 y 100.156), La Rioja (8 y 33.388), La Pampa (7 y 68.307), Formosa (6 y 62.033), Santa Cruz (6 y 59.468), Neuquén (5 y 113.256), Misiones (4 y 36.391), San Luis (4 y 80.463), Chubut (2 y 83.015) y San Juan (1 y 69.878).

De los 14 fallecidos, se incluyen ocho hombres: tres de Córdoba, dos de Corrientes, uno de Buenos Aires, uno de Jujuy y uno de Mendoza, y seis mujeres: dos de Corrientes, una de Entre Ríos, una de Río Negro, una de Salta y una de San Juan.