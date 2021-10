Viotti pide “no soltarle la mano al comercio rafaelino”

El concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, presentó un proyecto en el Concejo, buscando brindar una ayuda más al sector comercial. Convencido de que no hay que soltarle la mano, ya que este sector representa una de las principales fuentes de trabajo para los vecinos de la ciudad, el radical solicitó una medida excepcional de parte de la Empresa Provincial de la Energía, fundamentando la necesidad de la misma, en el actual contexto económico, social y sanitario en crisis que viven todos los ciudadanos.

Al respecto Viotti manifestó que “no es momento de incorporar en el cuadro tarifario o en el sistema de facturación conceptos vinculados con el cobro de intereses punitorios, los comercios de la ciudad están con la soga al cuello de deudas de todo tipo que les generó la pandemia y es sabido que el servicio de energía eléctrica comercial es una de sus principales conflictos, ya que durante el 2020 y parte del 2021 tuvieron que ingeniárselas para afrontar su pago, yendo de convenio en convenio para que no le corte el servicio”.

“Fue demasiado el esfuerzo que se les pidió a los trabajadores del comercio local durante todo este tiempo de pandemia donde se dispusieron sucesivas medidas sanitarias y restrictivas de las actividades económicas, impidiendo su normal desarrollo y afectando seriamente sus ingresos”, resaltó.

Es sabido que el conjunto de las actividades comerciales, de servicios, los oficios, los profesionales y las propias industrias recién en este último tiempo han comenzado a tener un proceso de reapertura de sus actividades, de manera segmentada y todavía con ciertas restricciones en materia de ampliación de cupos, horarios y otros factores que hacen muy lenta la recuperación de cada negocio u empresa.

“Hay que darle una oportunidad de regularizar sus deudas a un grupo importante de contribuyentes que tienen atrasos impositivos y de servicios, como consecuencia de que se vieron afectados gravemente sus ingresos, y eso hace que resulte sumamente necesario volver a plantear medidas que le den una mano a cientos de rafaelinos que se encuentran en esta situación. Hay que seguir acompañando al comercio de la ciudad, porque vuelvo a repetir, son grandes generadores de fuentes de trabajo para muchos vecinos de la ciudad”, planteó el edil.

Viotti concluyó: “Es imprescindible que la empresa prestadora de servicio eléctrico de la provincia adopte un criterio solidario y coherente con los usuarios comerciales de luz, no recurriendo al instrumento usurero del cobro financiero de intereses punitorios que lo uno que viene a hacer es agravar la terrible situación económica del comercio local”, sintetizó el concejal al cierre de la nota.