Rafaela, referencia de razas alternativas

El inicio de la Muestra Anual Institucional 2021 de la Sociedad Rural de Rafaela propuso un foco específico en las producciones alternativas, por eso, aguardando por la Semana de la Lechería que comenzará este lunes, las capacitaciones virtuales, la exposición y jura presencial tuvo un condimento especial durante la jornada sabatina, en el segundo día de actividades presenciales para el público que se acercó en buen número en horas de la tarde, luego de la lluvia sorpresiva del mediodía.

Recuperando al Salón 43 para la exhibición de animales de granja, colmando al galpón de cerdos y a las caballerizas, este sábado se cumplió con la selección de los mejores ejemplares en cada categoría, demostrando que la Muestra de Rafaela se convirtió en un referente en el interior del país no sólo para el Holando, sino también para otras producciones.

Con actividad de jura que se iniciara el viernes, las aves fueron una vez más protagonistas por calidad, número y presentación. Quienes hicieron las evaluaciones fueron Omar Casciari, de la Asociación Avícola de La Plata, al igual que Pablo Sarcioni y Martín González, todos coincidiendo en lo destacado de los ejemplares que apreciaron.

“Hemos visto una exposición variada en razas, muchas palomas, muchas razas de gallinas de tamaño pequeño. Sabemos que el armado no tuvo mucho tiempo por las condiciones sanitarias que todos conocemos, pero tuvo una muy buena respuesta porque participaron muchos expositores”, manifestó Sarcioni. En tanto, González hizo referencia que “el mes de octubre no es el momento propicio para presentar aves, porque entran en la etapa de reproducción, nos encontramos con un muy buen nivel de aves en general y esto habla del resultado de la premura y el sacrificio que todos han hecho. El nivel es interesante y muy variado, en razas y especies, que es algo que no se suele ver en cualquier exposición”.

Casciari estuvo encargado de la jura de conejos, “todos bien presentados y de gran calidad. Esto demuestra que la Rural de Rafaela sigue siendo una referencia en las categorías más pequeñas de granja y ya volverán las ediciones en las que se puedan admitir a muchos más animales”. “Rafaela tiene el potencial y la ventaja de su ubicación, lo que permite el desarrollo de la actividad y que puede potenciarlo para los alrededores. No sólo le permite tener un buen canal de venta, sino que también se puede nutrir de los criadores cercanos para las exposiciones”, explicó González. Remarcaron también la “buena predisposición de los criadores que estuvieron en el momento de la jura, consultando, preguntando e intercambiando inquietudes e ideas para aprender, crecer y mejorar los planteles”.

Los cerdos también sorprendieron por su nivel y calidad de presentación, con lo cual los números de los remates de la Cooperativa Guillermo Lehmann acompañaron esa tendencia.

La pista de la SRR comenzó ayer con la jura de equinos, a cargo del médico veterinario Jorge Pavetti evaluó a siete animales en total de las categorías padrillos puros, yeguas puras, padrillos y yeguas cuarto de milla y un caballo castrado. “Lo que se mira en una jura es que el caballo sea armonioso, que sea bien aplomado, armónico en sus formas. Se busca un caballo lo más perfecto posible en su aspecto”, explicó el rafaelino. “El nivel de los dos padrillos fueron excepcionales, fue una decisión muy difícil”, de todas maneras, con la premura con la que se debió armar la convocatoria de expositores, es de destacar las presentaciones y la calidad de los ejemplares.



OVINOS Y CAPRINOS

Más tarde, los ovinos y caprinos concentraron la atención del público presente, donde Sebastián Palmero, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral que estuvo como jurado este sábado enfatizó que “en ovinos y caprinos tuvimos muy buenos resultados por la genética que han expuesto los criadores. Esto nos da un panorama más que interesante y refleja la actualidad, el interés por las producciones alternativas, además de la ocupación de los productores para mejorar cada día”. Con ejemplares de varias latitudes de la provincia se pudo ver que la producción ovina está más acentuada en Santa Fe, por sobre la producción caprina, sin embargo, la influencia de la buena genética en ambos casos es lo que permite tener avances en tan pocos años y eso se percibe muestra tras muestra, en Rafaela.