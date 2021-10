Pese a la lluvia, el Paseo de los Artesanos vivió una jornada a puro movimiento

Luego de las pocas gotas que cayeron durante el mediodía de ayer y con las nubes que amenazaron a lo largo de toda la tarde, la Muestra Anual Institucional de la Rural de Rafaela comenzó a percibir nuevamente un gran movimiento de gente. Sobre todo el paseo de los artesanos y los food trucks, quienes se ubican a pocos metros del ingreso de la Sociedad Rural.

"Por el clima en un momento pensamos que la gente no iba a asistir, pero recién estábamos viendo que ya hay cola, así que tenemos grandes expectativas", comentó una de las artesanas. Y agregó: "El día está lindo, hay mucha sombra, que eso es importante. Es un lindo clima para pasear en familia".

De la misma manera, otra artesana sumó: "Por ahí la lluvia corrió un poquito a la gente, pero después de que salió el sol se llenó, está re lindo. Nos está yendo muy bien y se está notando mucho el movimiento".

Tras la suspensión de la muestra anual del año pasado debido a la pandemia de coronavirus, eran grandes las expectativas por poder llevar otra vez a cabo La Muestra Anual de la Rural, sin dudas, un emblema de la ciudad. Tal es así, que Rafaela es uno de los primeros lugares del país en donde se realiza nuevamente luego del año atípico que se vivió en el 2020.

En tal sentido, desde el food truck de Arde la Bestia expresaron: "Este es el primer evento que tenemos después de la pandemia. La verdad es que hay muchísimo movimiento de gente y está muy controlado, no es que hay sobregente, ni nada por el estilo. Hay responsabilidad".

A su vez, algunos de los artesanos aseguraron que durante la jornada del sábado notaron más movimiento de gente que el viernes y esto conllevó a que haya "más movimiento de ventas".

Con respecto a ello, una de las emprendedoras detalló: "Hoy el movimiento fue mejor que ayer y agradecemos porque ayer no se vendió mucho. Hoy ya estamos un poco más aliviados, se vendió bastante y esperemos que mañana sea mejor todavía. Nos bajoneó un poco la lluvia, las piedras, pero se secó todo rápido y la gente se copó y vino, así que estamos súper agradecidos".

Es importante mencionar que esta es una buena oportunidad para elegir un regalo para el Día de la Madre, el cual se celebrará el domingo 17 de octubre.

Además, al Paseo de los Artesanos y las ofertas gastronómicas se le sumaron espectáculos y atracciones para niños. A partir de las 18 h se pudieron disfrutar de algunos shows en vivo, como un DJ, Silvi Mautino, Serendepia y Carlos Pasano. Mientras tanto, hoy habrá un DJ a las 15 h, nuevamente Silvi Mautino a las 16 h y Serendepia a las 17, y Emi Villoud a las 18 h.

Se recuerda a aquellos que asistan al predio de la SRR que el uso del barbijo es obligatorio y que en el ingreso se realiza un control sanitario. La entrada general tiene un valor de $250, mientras que para los menores de 12 años es gratis. Toda la información actualizada puede consultarse en www.ruralrafaela.com.ar.

Finalmente, el stand de SIRA Cosmética Natural, ubicado en el Paseo de los Artesanos, sostuvo que sus expectativas son "que siga viniendo gente, que se siga teniendo una movilidad y que se disfrute también, que se reactive todo".