En el Día del Odontólogo, Matías Seffino remarca la importancia de la salud bucal poscovid

Cada 3 de octubre desde 1925 se celebra el Día de la Odontología Latinoamericana. La fecha fue elegida debido a que fue un 3 de octubre, pero de 1917, cuando se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en Santiago de Chile. Sin embargo, casi una década después, durante la celebración del Segundo Congreso Odontológico de la FOLA en Buenos Aires, el delegado argentino, el Dr. Raúl Loustalán, propuso que el 3 de octubre se celebrase el Día de la Odontología Latinoamericana.En esta ocasión, Matías Seffino, el presidente de la Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino (AONS), quien fue reelegido para el cargo el pasado 22 de septiembre, hizo hincapié en dos puntos. En primer lugar, remarcó "que es muy importante la libre elección, que el paciente sepa que tiene el derecho a elegir a su odontólogo, que por ahí algunas obras sociales o prepagas no lo tienen, sino que te indican a quién tenés que ir".En segundo lugar, Seffino se refirió a la salud bucal poscovid: "Lo que vimos nosotros pospandemia es el tema del bruxismo. Vimos que las bocas, no solo por la alimentación que se vio en la pandemia con mayor cantidad de azúcares, sino que lo que vemos también por una cuestión social, psicológica y de estrés, fue muchos arreglos rotos, prótesis, dientes, y todo esto en base a lo que está pasando que la gente a la noche bruxa, que es apretar los dientes, y produjo que veamos muchas bocas deterioradas en ese sentido".Pese a ello, el presidente de AONS, la cual actualmente cuenta con 170 socios del departamento Castellanos y San Cristóbal, aseguró que no fue difícil hacer que los pacientes regresen a los consultorios luego de los tres meses de aislamiento que se vivieron en el 2020."El año pasado nosotros tuvimos tres meses que estuvimos prácticamente atendiendo nada más que urgencias, que de parte de la Asociación hicimos un esfuerzo acompañando a los odontólogos, no pagando la cuota, ni la comisión y dándoles un subsidio económico por tres meses", sostuvo Seffino.Y agregó: "Luego de esos tres meses la gente empezó a volver y hoy ya se está trabajando con normalidad dentro de la atención con protocolo, que no solo es la vestimenta, sino el tiempo entre paciente y paciente, no tener la sala de espera llena, airear entre paciente y paciente. Todo eso implica lo que llamamos nosotros el módulo covid, que es un protocolo que creo que llegó para quedarse y se va a seguir manteniendo".Para cerrar, el presidente de AONS le envió un saludo a sus colegas por el Día de la Odontología Latinoamericana: "En la Asociación están siempre las puertas abiertas para los socios, ya sea de Rafaela o las que están fuera de la ciudad, a los que siempre incentivamos a que participen, porque la Asociación se sustenta con las ideas, el apoyo y el trabajo de los odontólogos. Así que pensando que el año que viene ya también vamos a poder hacer la fiesta que veníamos haciendo, poder juntarnos y festejar como corresponde".