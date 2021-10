“Estábamos convencidos de lo que había que hacer”

, habló ante la prensa tras la victoria por 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la fecha 28 de la Zona B de la Primera Nacional.La ‘Crema’ logró un triunfo importante en un encuentro reñido, que lo destrabó en el complemento y luego del gol de Matías Valdivia (a los 11 minutos), lo dominó de arriba abajo, en el retorno de los hinchas al Monumental de Alberdi."Veníamos de ganar un partido después de 9 fechas y hacer algún cambio era un poco arriesgado peroy gracias a Dios salió bien, estamos muy contentos”, dijo Otta, feliz con los tres puntos conseguidos por su equipo.Atlético tuvo un gran rendimiento y en el primer tiempo, donde contó con varias situaciones de gol, no pudo convertir. “Creo que en el PT es donde más méritos habíamos hecho como para convertir algún gol”, analizó el DT, que luego agregó:Dos triunfos al hilo y un presente que nada tiene que ver con lo que venía siendo la segunda rueda de la Crema en la temporada 2021. “Estamos muy contentos,. Quiero agradecerles a los jugadores, a la gente que nos apoyó y sobre todo el compromiso que ellos tienen y nosotros veíamos y estábamos convencidos por eso decidimos continuar”, indicó Otta.Y de este momento de la Crema, con otra actitud, el entrenador destacó:que no estaban bien. A Guille Funes el gol con Tristán lo levantó y lo puso en un lugar, creo que hoy fue su mejor partido desde que está en Atlético; Matías (Valdivia) nos dio una dinámica diferente e interesante en la mitad de la cancha, eso nos ayudó mucho. No era fácil sacar a Recalde después del partido que hizo en Tristán Suárez y Soloa hoy lo hizo perfecto.como para hacer algún cambio y apostar a hacer otra cosa. Estamos muy contentos”.Con la victoria del viernes Atlético alcanzó los 34 puntos y si bien aún quedan seis fechas, todavía nadie se anima a hablar de ‘reducido’. La realidad es que aún sigue lejos y el principal objetivo, hoy por hoy, es meterse en puestos de clasificación a la Copa Argentina 2022, certamen al cual irán sólo 15 equipos de la PN.pero nosotros si tenemos esa lucecita de esperanza la vamos a tratar de luchar e ir a buscar”, apuntó Otta, y agregó:, Instituto, Barracas. Todo lo que tenemos por delante, hoy estamos muy felices y después de todo lo que hemos pasado, queremos disfrutar un poco, sabemos que todavía estamos en deuda;Atlético de Rafaela estará visitando el próximo viernes a las 20 hs. Instituto, en Córdoba, y luego vendrá Barracas Central y el siguiente fixture: Independiente Rivadavia (V), All Boys (L), Brown PM (L) y Brown A (V).