CRAR logró su segundo triunfo

El Círculo Rafaelino de Rugby consiguió su segundo triunfo, esta vez en su estreno de local, frente a Los Caranchos de Rosario por 29 a 7 en la segunda jornada del torneo de primera división (segundo nivel) del Torneo Regional del Litoral. Al cabo del primer tiempo el equipo rafaelino se imponía por 22 a 0, a través de un try penal, un try de Facundo Aimo y otro de Matías Rocchi, con un penal y una conversión de Pablo Villar. En el segundo tiempo sumó otro try Leonardo Sabellotti, con la conversión de Poli Villar.

Fue una auspiciosa presentación de la escuadra dirigida por Enrique López Durando, que en los 40 minutos iniciales apoyó tres tries en base a un buen trabajo de presión en la parte defensiva, y luego un paciente trabajo en ataque donde los forwards nuevamente marcaron una supremacía sobre el rival. En el segundo tiempo el equipo rosarino intentó una reacción llegando a apoyar el único try de la tarde, pero rápidamente una muy buena acción individual de Leo Sabellotti le permitió al Verde llegar otra vez al in goal visitante y decretar la victoria con punto bonus.

La formación inicial rafaelina fue con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gastón Zbrun; Mariano Ferrero y Juan Imvinkelried; Gian Allasino, Pedro Rubiolo y Facundo Aimo; Esteban Appó y Pablo Villar; Mateo Villar, Nicolás Imvinkelried (C), Guillermo Brown. Leonardo Sabelotti; Santiago Kerstens.

Cambios: 66′ Manuel Mandrille por J.M. Imvinkelried, 73′ Lautaro Duria por G. Zbrun; 65′ Juan Ghizzoni por Zegaib; N. Gutiérrez por Rocchi; 40′ Benjamín Acosta por Kerstens; 46′ Francisco Fuglini por G.Brown; 75′ I. Martinez por Appó; 74′ G. Bulacio por Allasino.



OTROS RESULTADOS

Tilcara 38 – Logaritmo 20; La Salle 7 – Jockey de Venado Tuerto 25 y Universitario de Santa Fe 21 – Alma Juniors 15.

Posiciones: Jockey de Venado Tuerto 10; CRAR 9; Los Caranchos, Tilcara y Logaritmo 5; Universitario 4; Alma Juniors 2; La Salle 0.

Próxima fecha (3ª): CRAR vs. Tilcara; Los Caranchos vs. Universitario (SF); Alma Juniors vs. La Salle; Jockey de Venado Tuerto vs. Logaritmo.