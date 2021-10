Costamagna séptimo y hoy corren la octava

Matías Cravero (Chevrolet) Corsa se impuso en la final de la séptima fecha de la temporada de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay. Lucas Bayala (Uno Way) y Pablo Vázquez (VW Up) completaron el podio. El piloto de Colazo (Córdoba) obtuvo su segunda victoria en la categoría en 24m05s442/1000.

El mejor de los pilotos de nuestro ámbito en la carrera fue José Luis Costamagna. El piloto susanense finalizó séptimo con el Ford Ka a 7s215 en un auspicioso regreso a la categoría.

Cristian Vaira (Corsa) se ubicó 15º, Ricardo Saracco (VW Up) fue 18º, mientras que no clasificaron Máximo Gauchat y Maximiliano Andreis.

Con Vázquez y Franco Fauret largando adelante, la final dominical de la Clase 2 por la octava fecha está pactada a 14 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha a las 11:05. Los "nuestros" largarán así: 11º Gauchat, 14º Andreis, 18º Vaira y 30º Saracco. Costamagna sufrió una sanción y se le retiró el tiempo.