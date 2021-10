Disney World cumplió 50 años y empezó un festejo de 18 meses

BUENOS AIRES, 3 (NA). - En el inicio oficial de 18 meses de celebraciones para conmemorar que el 1 de octubre de 1971, cuando abrió las puertas en Orlando, estado de Florida, el parque Magic Kingdom, el grupo Disney aprovechó para anunciar que en 2022 inaugurará dos de sus grandes novedades: el hotel Star Wars: Galactic Starcruiser y la atracción “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind”, en el parque temático de EPCOT.

El recorrido del mayor conjunto de parques de atracciones empezó con la apertura del gran parque temático, junto con un par de campos de golf y complejos turísticos adyacentes hace 50 años. Y desde ahí edificó el lugar que ocupa como el destino turístico de su tipo más visitado del mundo.

Los 12 parques en seis complejos diferentes en tres continentes distintos que lo conforman superaron los grandes cambios en las tendencias del turismo, los famosos huracanes de Florida y una pandemia.

No por ser el más desarrollado, el parque de Florida ha sido el primero del grupo Disney: llegó 16 años después de Disneyland, en el sur de California, que abrió sus puertas el 17 de julio de 1955.

Muchas cosas cambiaron en el parque de Florida desde 1971. Las incorporaciones más importantes llegaron años y décadas después: “Space Mountain” (inaugurada en 1975), “Splash Mountain” (1992) y el “Seven Dwarfs Mine Train” (2014).

A pesar de todas las mutaciones y avances que acaecieron, algunas de las atracciones originales se mantienen hoy en día. Entre ellas se encuentran algunas de las más queridas, como “Country Bear Jamboree”, “Dumbo the Flying Elephant”, "Haunted Mansion" y “Tomorrowland Speedway”.

“Jungle Cruise” se renovó recientemente en Disneylandia y Disney World para hacer frente a los estereotipos de insensibilidad racial.

Y, por supuesto, la estructura emblemática del parque, el castillo Cinderella Castle, estuvo ahí desde el principio, aunque fue objeto de algunas remodelaciones a lo largo de los años.



Show con luces

Tras el inicio con Magic Kingdom en Orlando, se añadieron otros tres grandes parques: Epcot en 1982, Hollywood Studios en 1989 y Animal Kingdom en 1998. Además, se incorporaron los parques acuáticos Typhoon Lagoon (1989 y cerrado temporalmente) y Blizzard Beach (1995).

El cumpleaños número 50 abarca cuatro de los parques temáticos del complejo, o al menos sus símbolos.

Comienza con un show de luminarias que se dirigen especialmente a las estructuras emblemáticas de cada parque: El Cinderella Castle en Magic Kingdom, Spaceship Earth en Epcot, el Hotel Hollywood Tower en Hollywood Studios y el Tree of Life en Animal Kingdom.

En la nave insignia de Disney Word, Magic Kingdom, se montó un espectáculo nocturno llamado "Disney Enchantment": ofrece música, iluminación mejorada, fuegos artificiales y efectos de proyección envolventes desde el Cinderella Castle hasta Main Street.

"Obviamente, WDW se convirtió en uno de los destinos turísticos más populares del mundo en sus cortos 50 años de historia", declaró Martin Lewison, profesor asociado de Gestión Empresarial en el Farmingdale State College en Long Island, Nueva York, en una entrevista por correo electrónico realizada por CNN en español.

Conocido en los círculos de los parques temáticos como el "Profesor Roller Coaster", sostuvo que Walt Disney World es una fuerza dominante en el sector de las atracciones mundiales.

"Al igual que la apertura de Disneylandia en California en 1955 convenció a otros empresarios de que los parques temáticos eran una buena inversión... la apertura de Walt Disney World en 1971 provocó otra oleada de construcción de parques temáticos en Estados Unidos", dijo a CNN.

Lewison señaló que algunos de los principales parques de atracciones se inauguraron poco después: Kings Island en Ohio en 1972, Carowinds en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur en 1973, Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey en 1974 y Kings Dominion y Busch Gardens en Virginia en 1975.

"WDW lideró la industria en muchas áreas: diseño y tecnología de las atracciones, entretenimiento, desarrollo de complejos turísticos, sistemas de transporte, eventos especiales, experiencias gastronómicas, precio de las entradas, productos para gestionar las filas, mercadotecnia y conservación", narró Lewison.

La web del canal de noticias norteamericano afirmó que el profesor Lewison tiene previsto visitar el parque por primera vez desde 2019 en noviembre para la Exposición de la International Association of Amusement Parks and Attraction Expo (IAAPA).

Sus atracciones favoritas incluyen los clásicos como Piratas del Caribe y la Mansión Embrujada y algunas de las atracciones más nuevas como “Avatar Flight of Passage“.

Lewison advierte que no puede esperar a subirse por primera vez en “Mickey & Minnie's Runaway Railway”, entre otras.