Una emprendedora que nunca descansa

“¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas?”, esta frase corresponde a Vincent Van Gogh, pintor holandés (1853-1890). Vincent con esas palabras intentaba animar a las personas a realizar sus sueños. Tranquilamente podemos extrapolar esta frase al mundo emprendedor, ¿qué sería la vida si no tuviéramos emprendedores con el valor de intentar cosas nuevas? Emprendedores que salen de su zona de confort, que con pasión y entusiasmo generan proyectos y aprovechan oportunidades.

La emprendedora que presentamos hoy está involucrada con el mundo artístico, de hecho, desde pequeña creció rodeada de arte. Gabriela Manfredi, decoradora de interiores y profesora de pintura, se dedicó durante años a la enseñanza del arte. Hoy, no solo continúa enseñando, sino que también abrió su propio espacio, Makena Artística.

- ¿Cómo surgió la idea?

- Vengo de una familia de artistas, mi papá es artesano en cobre, mi madrina era ceramista, mi abuelo era artesano en madera. Crecí en un ambiente donde el arte estaba presente todos los días. Desde chiquita siempre me gustó dibujar, por eso tomé clases con una profesora de mi pueblo, Pilar. A medida que iba aprendiendo me daba cuenta que eso era realmente lo que me gustaba. Después, estudié decoración de interiores; cuando me recibí no sabía que camino tomar o cual debería ser mi inclinación, me sentía en incertidumbre. Luego, en un viaje encontré un lugar donde vendían y enseñaban todo tipo de patinas y pinturas, y dije esto es lo que yo quiero hacer. Así que tomé muchos cursos, estudié profesorado de pintura para abrir más mi panorama. Posteriormente, empecé a dar clases, primero en un lugar particular, y luego di clases en los talleres barriales que la Municipalidad ofrece, di clases en la UMTE, Universidad de la Mediana y Tercera Edad de Rafaela, por 25 años. Fue así que, fui trabajando en diferentes lugares, viajaba a los pueblos a dar clases de pintura, pero siempre mantenía la idea de abrir una artística.

- ¿Cuándo nació el emprendimiento?

- En junio de 2019, abrí por primera vez las puertas de mi espacio ubicado en Sarmiento 94. La primera vez que entré a ese local, sentí una energía diferente, sentí que era el lugar ideal para mi emprendimiento. Lo acomodamos, lo pintamos, y lo decoramos con frases en las paredes.

- ¿Qué significa el nombre del emprendimiento?

- Makena es de origen africano, significa en el idioma étnico “la que es feliz”. Eso es el pilar fundamental para cualquier emprendimiento; tener la conciencia de que lo que estamos haciendo nos brinde bienestar y es así como las cosas suceden.

- ¿Cuáles fueron los principales desafíos que afrontaste cuando decidiste emprender?

- El desafío que afronte fue lisa y llanamente económico, yo sabía que quería hacerlo, pero fue muy sacrificado al principio. Si bien sigo afrontando nuevos desafíos, trabajo con mucho placer y gusto porque estoy en el lugar que quiero. Creo que todo se reduce a hacer lo que a uno le gusta. Si haces lo que te gusta las cosas fluyen, suceden, todo se acomoda. A mí no me pesa trabajar, lo hago con mucho entusiasmo y estoy con el mismo entusiasmo que el primer día.

- Al poco tiempo de inaugurar, decidiste afrontar un nuevo desafío y expandir tu local, ¿qué te impulsó a tomar esa decisión?

- En febrero de 2021, mudé la artística al local de al lado y el otro espacio quedó para la escuela de arte. Me impulsó a tomar esa decisión que la vida me fue poniendo gente en el camino, idónea y con muchos valores personales y profesionales. Tuve la clara convicción de que el paso siguiente debía ser sumar artistas que transmitan sus saberes en un contexto institucional que los apoye y contenga; un espacio formal para fomentar el mundo del arte. Así nació Escuela Makena. Somos 8 los artistas que damos clases ahí en diferentes áreas, entre todos formamos Grupo Makena. Los profesores preparamos, enseñamos y contenemos día a día a niños a partir de los 8 años de edad, adolescentes y adultos que quieran y necesiten expresarse a través del arte.

- ¿Qué es todo lo que ofrece Makena?

- La Escuela Makena, brinda numerosos talleres (cerámica, grabado, tapicería, reciclado, pintura decorativa, encuadernación, maquillaje artístico) y cursos (dibujo, pintura, acuarela y caricatura). La artística, Sarmiento esquina Lavalle, ofrece insumos para el artista brindando asesoramiento permanente. Conozco mucho de pintura, de materiales, de procesos de secado y decorativos, es por ello que puedo asesorar muy bien, y esa es la diferencia que hoy marca Makena. Mi diferencial está, sin dudas, en el asesoramiento y la atención.

- ¿Qué planes tenés para el futuro?

- Tengo muchos proyectos, como abrir nuevos talleres. El emprendedor nunca descansa, el emprendedor nunca baja los brazos. Me considero emprendedora porque todos los días busco y pienso en ideas nuevas que puedo emprender, que puedo hacer, que me gusta, que no hay en nuestra ciudad.

- ¿Qué consejo le darías a otros emprendedores?

- Les diría que se centren en una idea, que crean en sí mismos. Es necesario apostar, hacer y perseverar. Es muy importante que hagas lo que realmente te gusta, así las cosas, suceden sin darte cuenta, todo fluye. Considero que cuando una persona lleva adelante un emprendimiento tiene que saber por qué lo hace y para qué. Por mi parte, tengo la fortuna de estar en el lugar que quiero estar.

CONTACTO

MAKENA ARTÍSTICA

Dirección: Sarmiento 94

Instagram: @makena.artistica