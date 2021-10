Hoy sale desde VMC Refrigeración un equipo hacia “Vaca Muerta”

Este sábado, después de mucho trabajo y puesta a punto, parte desde la empresa rafaelina VMC Refrigeración, un equipo hacia el yacimiento petrolífero de “Vaca Muerta”, ubicado en la provincia de Neuquén.

La empresa rafaelina dedicada a la metalmecánica, viene teniendo un desarrollo sostenido y pese a la pandemia ha logrado reafirmarse como una pyme que genera empleo y muestra el potencial de la industria nacional.

El titular de VMC, Marcelo Modenesi, analizó la proyección que viene teniendo la firma y el vínculo que los une como empresa al yacimiento petrolífero: “Vaca Muerta desapareció como mercado en marzo de 2020 con la pandemia, evidentemente influyó mucho la baja del precio del petróleo que llegó a estar en 20 dólares, donde además descubrimos que no era solo la pandemia. La detención de los negocios de “Vaca Muerta”, vino en gran parte acompañada de ese bajo valor que hace no rentable la explotación de este tipo de hidrocarburo. Hoy está en 80 dólares y entonces a pesar de la pandemia el mercado se volvió a reactivar y en febrero de ese año comenzó nuevamente el circuito de negocios. Logramos hacer equipos para las petroleras más importantes, -este se va para Pan American Energy que es la dueña de las estaciones Axion en el país-, y con otros productos que también estamos elaborando para otras petroleras importantes, lo que nos genera grandes perspectivas de seguir encaminando esa gran reserva que tenemos los argentinos, que nos permite incluso un desarrollo muy grande”.

Respecto a la generación de empleo, Modenesi manifestó: “Nuestra empresa a lo largo de la pandemia no tuvo ninguna disminución de personal, no tuvimos que apelar a suspensiones y nada por el estilo, y sí incrementar la dotación nuestra, tanto de VMC como de MercoFrío, en el área de servicios en 10 personas, es decir, por suerte nos hemos podido dar el lujo de poder incorporar personal y poder seguir creciendo. Creo que nuestra perspectiva y con lo que se viene, es que a su vez tengamos unas 20 personas más, altamente capacitadas obviamente; en oficina técnica, en soldadura, en todos los procesos que hacen a construir un equipo tan sofisticado como este”.

El empresario, contó además que “este equipo va en un campo que tiene condiciones explosivas, con lo cual, todos los elementos, los materiales, los instrumentos, los tableros eléctricos, están protegidos hasta por un gas inerte que permanentemente está bombeándose sobre los instrumentos que pueden provocar chispas; es una construcción que viene monitoreada también por la petrolera que lo encarga, casi semanalmente; eso es algo que nosotros agradecemos mucho, porque nos reafirma los conocimientos y la capacitación permanente a nuestro personal. Es una superación importante de nuestro nivel de oficina técnica, que nos sirve para todo el desarrollo de equipos que hacemos en VMC, no solo de la parte petrolera sino de la alimenticia”.



PROYECCIÓN Y POTENCIAL

A GRAN ESCALA

Marcelo Modenesi, destacó el gran potencial que tiene para el país “Vaca Muerta”, y subrayó: “Si no aparecen cosas como pasaron hace 4 o 5 meses atrás, donde un gremio corta la ruta de acceso durante 20 días y genera una depresión notable, no solo en la producción de esos días, sino en las ganas de invertir de las empresas multinacionales que ven un panorama incierto porque hay variables que no se manejan; cuando la petrolera dice voy invertir, son ciento de millones de dólares y está la inquietud de ver si alguna de las cosas que habitualmente pasan en Argentina le va a limitar o le va a imposibilitar poder hacer esa inversión tan grande; por eso, por ahí se van a otros destinos, o cancelan o abandonan y quizás retomé más adelante”. “Creo que hay una intención del gobierno nacional, incluso hoy eso se ve en las provincias; se está tratando una nueva ley de hidrocarburos justamente en este momento y esperemos que salga y que lo haga de manera consensuada y que sea un punto de partida sólido para que las empresas vengan y exploren. Vaca Muerta hoy está en 4% de su potencial de exploración; son 260.000 metros cúbicos por mes y puede llegar a 4 millones. Con lo que está desarrollándose allí en este yacimiento, le da a la industria nacional, una producción, una capacidad de trabajo muy grande”, afirmó el empresario rafaelino.