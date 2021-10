Turismo Pista clasificó en Concepción del Uruguay

Pablo Vázquez y su Volkswagen Up dominaron la clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, epicentro de la doble fecha correspondiente a la séptima y octava cita del calendario 2021. Gabriel Melian (VW Up) y Matías Cravero (Corsa) concluyeron como los escoltas de la división donde participan varios pilotos de nuestra ciudad y zona.Con un registro de 1:41.181, Vázquez fue el más veloz de la tanda cronometrada válida por la séptima contienda del año y alcanzó segunda pole position de la temporada. El crédito de Olivos relegó por 27 milésimas a Melian y por 38 a Cravero.El mejor de los representantes rafaelinos fue Maximiliano Andreis (Chevrolet Corsa), décimo a 450 milésimas del poleman. En su regreso a la categoría, el susanense José Luis Costamagna (Ford KA) fue 13º a 790/1000.Luego, en el 21º lugar clasificó Máximo Gauchat (Chevrolet Corsa) a 1s275; 26º Cristian Vaira (Corsa) a 1s478 y 31º Ricardo Saracco (VW Up) a 1s830.La final sabatina de la Clase 2 está pactada a 14 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha a las 14:15.Respecto a las demás categorías, Matías Álvarez se quedó con la "pole" de la división menor de Turismo Pista, al establecer 1m44s875. En tanto, el salteño Lucas Petracchini (Renault Clio) marcó 1m38s411, a 156,531 Km/h y fue el más veloz de la Clase 3.