CRAR debuta como local en el TRL frente a Caranchos

Este sábado se disputará la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral que tendrá el estreno de local para el Círculo Rafaelino de Rugby. A partir de las 16 estará recibiendo a los Caranchos de Rosario con el arbitraje de Juan Ballesteros. Previamente jugarán en Reserva.El equipo dirigido por Enrique López Durando, que viene de ganar en la primera fecha ante Alma Juniors de Esperanza, no podrá contar hasta el año que viene por lesiones de rodilla con el medio scrum Ricardo Brown, como así también con el primera línea Daniel Espíndola, uno de los forwards del plantel superior. Asimismo, en Esperanza tuvo una lesión intercostal el wing Esteban Rebaudengo y será baja en este encuentro.De tal modo, la formación titular será con: 1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib y 3 Gastón Zbrun; 4 Mariano Ferrero y 5 Juan Imvinkelried; 6 Gian Allasino, 7 Pedro Rubiolo y 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appó y 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Nicolás Imvinkelried (C), 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabelotti; 15 Santiago Kerstens.En cuanto a Caranchos, hará su presentación en el certamen ya que en la primera jornada ganó los puntos al no poder presentarse Tilcara por un caso de covid.Los demás encuentros del torneo de primera división serán: Tilcara vs. Logaritmo (Federico Longobardi), La Salle vs. Jockey de Venado Tuerto (Ayrton Riquelme) y Universitario de Santa Fe vs. Alma Juniors de Esperanza (Ulises Ruiz).JUVENILES CON SANTA FE RUGBYSe jugará este sábado la sexta fecha del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles. En la ocasión CRAR estará visitando a Santa Fe Rugby, en estos horarios: M15 y M16 a las 12.30 (arbitrajes de Facundo Puntillo y Oscar Baruffatto, respectivamente); M17 y M19 a las 14 (arbitrajes de Carlos Manera y Javier Villalba).