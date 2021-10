Cardozo dirigirá en barrio Los Nogales

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer las designaciones para los partidos que completarán el domingo la actividad correspondiente a la 12ª fecha del torneo Apertura.Con la victoria de Argentino Quilmes en el adelanto por 2 a 1 sobre Unión de Sunchales, los "cerveceros" lideran ahora con un punto de ventaja y un partido más sobre 9 de Julio, que el domingo tendrá un examen de riesgo en Los Nogales ante Ferrocarril del Estado. Quilmes arrancó perdiendo ante su gente con el gol de Kevin Allasia para Unión a los 6' del PT, pero en el complemento Nicolás Vittarelli Góngora y Juan J. Weissen (15 y 17 minutos), dieron vuelta el marcador.En el otro adelanto del jueves, Atlético de Rafaela se impuso como local a Florida de Clucellas por 4 a 1 con dos goles de Gino Albertengo, otro de Bautista Tomattis y el restante de Bruno Riberi. Bruno Bocca anotó para la Flora.Este domingo, en horarios atípicos por la disputa del River-Boca, serán estos los árbitros de los encuentros: a las 12.30 reserva y 14 en primera, Ferrocarril del Estado vs. 9 de Julio (Mauro Cardozo; F. Rodriguez y G. Morero); a las 13.30 reserva y 15 primera, Libertad vs. Sp. Norte (Franco Ceballos; N. Luque y H. Rodriguez); a las 19.30 reserva y 21 primera, Dep. Ramona vs. Peñarol (Darío Suárez, D. Gutierrez y L. Singer).