"Nunca me pasó por la cabeza alejarme de River"

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El entrenador Marcelo Gallardo aseguró ayer que "nunca" se le "pasó por la cabeza abandonar River" y evitó entrar en detalles acerca de un posible llamado de la dirigencia del Barcelona de España que lo tendría como el máximo candidato para reemplazar a Ronald Koeman. "Después de lo que se comentó sabía que iba a tener que responder una pregunta que no quiero responder porque estoy enfocado en el partido del domingo", comenzó diciendo Gallardo ante la consulta acerca del club catalán.

Asimismo añadió: "Ya todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo y no me distraigo con otras cosas. Tengo el compromiso de seguir enfocado en lo que representa ser entrenador de un equipo como River y nunca se me pasó por la cabeza abandonar el club".

Ante la pregunta sobre si recibió algún llamado de parte de algún dirigente del Barcelona, Gallardo se limitó a responder: "¿Qué sentido tiene si me contactaron o no?". En cuanto al Superclásico manifestó: "El protagonismo va a ser compartido y eso es bueno. Hay disponibilidad de ambos equipos para poder jugar bien. Necesitamos jugar bien e intentar ser superiores a Boca".

"Creo que en esta actualidad me da la impresión que estamos igualados en condiciones. Boca ha encontrado en su funcionamiento algo diferente, contrariamente a lo que había sido en los partidos anteriores", expresó. En ese sentido, añadió: "El partido del domingo no define el campeonato, pero sí te pone como candidato. Hay equipos del lote de arriba que estuvieron perdiendo puntos".

En cuanto al regreso de los hinchas dijo que es "lo que más ilusionado nos tiene a todos los que amamos el fútbol, que hemos atravesado este momento de pandemia y nos ha alejado de los hinchas; eso nos pone en una situación de alegría". "El fútbol sin el público no es lo mismo, así que poder brindarnos para la gente tiene un tono diferente, nos pone en una motivación distinta", manifestó el entrenador de River.

Además expresó: "Para algunos futbolistas será la primera vez con público y va a ser una novedad pero no lo tomo como un peso, sino como algo que ellos han soñado vivir jugar este tipo de partidos con este marco. Es una posibilidad hermosa de poder vivirla".