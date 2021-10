Dybala fue desafectado de la selección por su lesión

FOTO ARCHIVO NA COMPLICACIÓN. El jugador de Juventus no podrá estar en la triple fecha.

El delantero de la Selección argentina Paulo Dybala fue desafectado ayer de la convocatoria para la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022 debido a una lesión, según comunicó de manera oficial la AFA. El jugador de la Juventus de Italia no pudo terminar el partido que el pasado domingo disputó su equipo contra Sampdoria (3-2) por la sexta fecha.El cordobés marcó un gol en ese encuentro a los 10 minutos, pero debió salir por una lesión muscular -con lágrimas en los ojos- a los 21, todo en el primer tiempo. "Tras la evaluación de sus estudios médicos se decidió que el futbolista Paulo Dybala quede desafectado de la convocatoria para la triple fecha de octubre", explicó la AFA a través de la cuenta oficial en Twitter.Argentina, en esta triple fecha de eliminatorias de octubre enfrentará a Paraguay (jueves 7), Uruguay (domingo 10) y Perú (jueves 14). Lo que se desconoce aún es si el entrenador Lionel Scaloni convocará a otro jugador para ocupar la plaza que dejó el ex jugador de Instituto de Córdoba.LAS NORMAS INGLESASEl Gobierno de Inglaterra dio a conocer las nuevas reglas para permitir que los futbolistas que viajen a países de la zona roja por el coronavirus puedan realizar sus actividades cuando regresen al país británico y de esta manera se evitará que se repita el conflicto que hubo con la Premier League en la última citación.Según se informó, los jugadores que hayan recibido las dos dosis de la vacuna deberán hacer una cuarentena de diez días de aislamiento en instalaciones fijadas, algo similar a lo que llevaron a cabo los atletas que participaron de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En tanto, los futbolistas deberán además firmar un código de conducta con varias restricciones, según se indicó para evitar el conflicto que se originó durante la triple fecha de Eliminatorias anterior en la que la mayoría de los seleccionados sudamericanos no pudieron contar con los jugadores de la Premier League y debió intervenir la FIFA para destrabar este inconveniente.Los jugadores que tienen sus residencias en Inglaterra, y juegan en la Premier League, tienen sus permisos para jugar las eliminatorias con sus selecciones y los argentinos que cuentan con la aprobación son Emiliano Martínez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham) y Giovani Lo Celso (Tottenham).