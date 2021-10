Tuvo una noche ideal ante su gente

Después de tantas pálidas en esa racha fatídica de nueve partidos sin victorias, ahora Atlético puede disfrutar por segundo fin de semana consecutivo de una tranquilidad añorada por mucho tiempo. Pero esta vez fue con un plus, indudablemente, por haberle dado una satisfacción a los hinchas, especialmente a los que fueron a verlo al Monumental a partir de la habilitación del ingreso del público a los estadios.

Ganó merecidamente el equipo dirigido por Walter Otta, con momentos de buen fútbol y encontrando en el segundo tiempo la contundencia que le faltó en el primero, donde -no obstante- cabe mencionar las buenas respuestas del arquero Otarola en la explicación del resultado sin goles con que se fueron al descanso.

Con algunos rendimientos individuales altos, como los de Facundo Soloa, Guillermo Funes y Matías Valdivia, y el resto del equipo acompañando de buena manera dentro del funcionamiento buscado, la Crema no dejó dudas ante un buen rival, pero que más allá de sus buenas intenciones futbolísticas no tuvo peso en los últimos metros de la cancha. Atlético solamente estuvo complicado en el trámite en los inicios de cada período. Pero más allá de un par de intervenciones de Grinóvero, en un remate de media distancia de Juárez y con una buena reacción en un córner que casi se le mete, no pasó zozobra en el primer tiempo.

El local se dio cuenta que con pelotazos cruzados podía complicar al fondo visitante y de esa manera fue generando oportunidades. La trepada de los laterales Chimino y Calderara rindió frutos asociándose con Portillo y Valdivia, mientras que Funes estaba muy activo por el medio. Otarola se lució en ese período dos veces ante Funes, la primera donde el volante ofensivo remató un centro de Chimino desde el área chica, y en la otra un mano a mano donde Bieler lo había dejado solo. Además, también le ahogó el grito a Chimino después de varios rebotes en un corner.

Parisi también tuvo su chance, pero el travesaño le negó lo que hubiese sido un verdadero golazo.

En el complemento, de arranque estuvo un tanto dubitativa la Crema y eso permitió el adelantamiento jujeño, que con un remate de Cosaro que se fue muy cerca le dio un susto a Grinóvero. Pero, como en los primeros 45, el Celeste fue de menos a más. Y aprovechando un error de Casula en el fondo, generó un corner donde salió mal esta vez Otorola, y en la segunda jugada Valdivia conectó para abrir el marcador y festejar de manera especial por la larga inactividad que padeció tras la lesión.

El gol hizo que Gimnasia sintiera el impacto. Se desordenó y los cambios que dispuso su DT no lo ayudaron. Atlético continuó atacando y Parisi capitalizó con un lindo gesto técnico una pelota que le bajó Funes para poner el 2 a 0, por sobre el cuerpo de Otarola.

Si bien quedaba mucho, el partido se empezó a definir en ese momento. Los minutos finales fueron para que Otta hiciera los cambios para los aplausos, que volvieron luego de tanto tiempo, para varios de sus jugadores. Fue una victoria necesaria en casa, para ratificar lo que parece ser una recuperación paulatina, que habrá que ver para qué le alcanza a la Crema en este tramo final del torneo.