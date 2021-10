El viernes frente a Instituto

Se dio a conocer la programación de la fecha 29 de la Primera Nacional y en ese aspecto, quedó confirmado que el partido entre Instituto de Córdoba y Atlético de Rafaela se jugará el viernes 8 de octubre, a las 20, en Alta Córdoba.GANARON SAN TELMO Y DÁLMINESan Telmo superó a Almagro por 2 a 1 con goles de Ezequiel Filipetto y Javier Velázquez, mientras que Nicolás Servetto anotó para el Tricolor. Además, Villa Dálmine dio la nota ante el puntero Güemes ganando 2 a 1 con tantos de Alejandro Gagliardi y Fernando Bersano. Nelson Romero convirtió para el equipo Gaucho.Por la Zona B, hoy a las 11.30 jugarán Barracas Central - All Boys, a las 16 Brown de Madryn - Tristán Suárez y a las 17 San Martín de San Juan - All Boys.con este triunfo, Atlético se ubica en el 13º puesto con 34 puntos. Lidera Güemes con 44; Barracas tiene 42; Brown (A) 41; Morón 40; Ferro y Gimnasia 38; Tristán Suárez, Defensores, Almagro e Independiente Rivadavia 37; All Boys y San Telmo 36; Atlético Rafaela 34; San Martín de San Juan, Villa Dálmine e Instituto 31; Brown 28 y Santamarina 26.