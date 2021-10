MasterChef Celebrity 3 tiene nuevos confirmados

La tercera temporada de MasterChef Celebrity, el exitoso reality de cocina de Telefe que conduce Santiago del Moro, ya se encuentra con las preparaciones para comenzar en noviembre, al término de Bake Off.En principio, ya se había asegurado la presencia de Catherine Fulop, Gastón Soffritti, Tití Fernández, Paulo Kablan, Denise Dumas, Luisa Albinoni, Joaquín Levinton y Paula Peque Pareto, la ex judoka y ahora traumatóloga.A su vez, durante la última semana, trascendió que María Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, se encontraba negociando con los productores para sumarse como participante al programa.“Siguen en negociaciones con la mamá de Lionel Messi. Me decía ayer un productor me decía que vienen negociando desde junio y que ‘todavía no la damos por cerrada. Tenemos cierta esperanza’”, contó Marina Calabró en el programa radial Lanata sin filtro."Celia quiere estar, pero tiene algunos problemas de agenda, de calendario: tiene muchos viajes programados por el hecho de tener familia en el exterior", agregó la periodista.Pese a que aún no se confirmó la participación de la mamá de Messi, en las últimas horas la producción dio a conocer los nombres de Charlotte Caniggia, quien continuaría los pasos de su hermano Alex Caniggia, uno de los más polémicos de la segunda temporada; Mery del Cerro, quien ya estaría tomando clases de cocina para estar a la altura de la competencia; y la ahora expanelista de Bendita e influencer Juariu, quien, según anunció Beto Casella, se marchará de su ciclo para sumarse al reality.Mientras tanto, el jurado del reality continuaría integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, y la conducción a cargo de Santiago del Moro.