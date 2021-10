Scarlett Johansson y Disney llegaron a un acuerdo

Finalmente, hubo acuerdo entre Scarlett Johansson y The Walt Disney Company tras el conflicto que los enfrentó por el estreno de la película "Black Widow". Así lo confirmó la actriz que dio vida a la heroína Natasha Romanoff a lo largo de ocho películas que adaptaron los comics de Marvel, asegurando su deseo de continuar realizando colaboraciones con el estudio."Estoy feliz de haber resuelto nuestras diferencias con Disney”, dijo Johansson mediante comunicado al que accedió el medio especializado Deadline. "Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de los años y he disfrutado enormemente de mi relación creativa con el equipo. Espero continuar nuestra colaboración en los próximos años", agrega.El conflicto sucedió cuando Johansson demandó a la Casa de Mickey Mouse por quebrantar el acuerdo que establecieron por el estreno de "Black Widow", incluyéndola en Disney Plus, cuando aún continuaba su proyección en salas de cine, y al tiempo que el séptimo arte atraviesa un momento duro ante el crecimiento de las plataformas y las consecuencias de la pandemia.En aquel momento, Scarlett alegró que su acuerdo garantizaba a la actriz el estreno "exclusivo en los cines", sin embargo, la compañía la incorporó en su catálogo de streaming por Disney Plus, en simultáneo con sus proyecciones en la cartelera internacional.A la demanda, la compañía reaccionó con un duro comunicado en el que la calificaron de "cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus" e incluso difundieron la ganancia económica que recibió la actriz por el estreno. A lo que los abogados de Johansson respondieron en su defensa, así como el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, junto a otros de sus compañeros.En ese contexto, John Berlinski, el representante de Scarlett, replicó: "Han acusado sin vergüenza y falsamente a la Sra. Johansson de ser insensible a la pandemia global de covid, en un intento de hacerla parecer alguien que ellos y yo sabemos que no es. Su salario fue incluido en un intento de convertir en arma su éxito como artista y empresaria, como si eso fuera algo de lo que debiera avergonzarse. Scarlett está orgullosa del trabajo del que ella y el equipo de Marvel han formado parte durante más una década"."Esta demanda se presentó como resultado de la decisión de Disney de incumplir de manera consciente el contrato de Scarlett. Trasladaron deliberadamente los ingresos y los beneficios al lado de Disney+, dejando a los socios artísticos y financieros fuera de su nueva ecuación", concluyó el comunicado difundido por el medio especializado Deadline.Lo sucedido quedó en el pasado tras el acuerdo al que llegaron en la primera audiencia judicial por la demanda, resuelto con $40 millones de dólares para la actriz.Una de las incógnitas que rodeaban esta demanda era que la actriz iba a protagonizar y producir la adaptación cinematográfica de la Torre del Terror, basada en la popular atracción de los parques de Disney. Incógnita que respondió la compañía: "Apreciamos sus contribuciones al Universo Cinematográfico de Marvel y esperamos trabajar juntos en una serie de proyectos futuros, incluida la Torre del Terror de Disney".Así lo expresó el presidente de contenido de Disney Studios, Alan Bergman. "Estoy muy contento de haber podido llegar a un acuerdo mutuo con Scarlett Johansson con respecto a 'Black Widow'", concluyó.Cabe aclarar que los acuerdos entre cineastas y actores con las plataformas streaming transitan un delicado presente, ya que en defensa del séptimo arte, directores y elencos defienden sus producciones para que pasen por la pantalla antes y no en simultáneo con el catálogo digital.