La Sala Terragni inauguró una muestra de acuarelas

La Sala Cultural Antonio Terragni, ubicada en Brown 233 planta alta, inauguró una exposición de acuarelas realizada por los artistas rafaelinos Dina Bairos y Juan Carlos López Curto.

Se trata de 20 piezas que se podrán disfrutar en turnos de 20 personas, con 20 minutos cada grupo para recorrer la muestra. La misma se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 15 hs, sin abonar ninguna entrada.

Durante la inauguración que se llevó a cabo el viernes 24 de septiembre, Norma Fenoglio comenzó diciendo: "Yo quería que ustedes reconozcan el valor de estos dos artistas a través de una técnica, quizás la más difícil dentro de las artes visuales: la acuarela".

A continuación, explicó: "La acuarela es una técnica en la cual los recursos son mínimos, el papel es la luz, el agua es quien decide dónde el pigmento se va a expandir y el artista es quien debe medir la luz, el agua y el pigmento para poder convertir en la imagen que él quiere transmitir ese imponderable, que es lo que no se sabe qué va a pasar".

Seguidamente, Norma describió el trabajo de cada uno de los expositores: "Yo veo en Dina, además de una artista, a una arquitecta que construye su obra desde su visión urbana. Ella tiene una técnica insuperable, realmente es maestría lo que tiene en la técnica de la acuarela, porque es una técnica sumamente difícil y ella tiene precisiones, luces y sombras que nos devuelven documentalmente edificios importantes, lugares importantes y visitados".

Por su parte, Bairos destacó la generosidad de Antonio Terragni por prestarles la sala "para poder exponer nuestro trabajo" y agradeció a Norma por "sus bellas palabras, sus consejos y su paciencia, porque nos estuvo aconsejando hace bastante tiempo".

Además, la artista rememoró su trayectoria: "Yo es la primera vez que hago una exposición acá en Rafaela con otra persona, porque mi formación la hice en Mar del Plata, donde tengo una profe que es una maravilla y un grupo de compañeros que son también muy generosos, muy solidarios, muy divertidos. Y las exposiciones que hacía eran de todo el grupo, entonces yo dejaba las obras y ellos se encargaban. Y acá me vi en figurilla con Norma, que es una experta en esto, y ella nos supo aconsejar".

En relación a la acuarela, Dina expresó: "Debo decir que es una técnica que a mí me apasiona muchísimo y siempre, por mi formación, soy arquitecta, me apasiona lo urbano y dentro de lo urbano me apasiona lo patrimonial. O sea, mi idea es a través de mis acuarelas, representar esos edificios que se los olvidan, sobre todo acá en Argentina, sin saber que eso es historia. Si nosotros no conocemos lo que fue nuestro pasado y no respetamos nuestra historia, no tenemos futuro. Así que trato de plasmar en mis acuarelas el patrimonio para que tenga una voz".

Con respecto a López Curto, Fenoglio detalló: "Juan Carlos es un acuarelista como Dina, maneja la acuarela también como ella, pero Juan Carlos es más espontáneo y cuando las miraba lo comparaba con su hobby, su deporte de ciclista, que ve el paisaje que pasa, el pasaje espontáneo, el paisaje que se traduce en pinceladas y que uno tiene que terminar de construirlo al mirarlo, porque él plantea a través del color y de la pincelada rápida una imagen que el espectador está obligado a completar".

En tal sentido, el artista le agradeció a Antonio Terragni por su generosidad y su amistad, y recordó sus inicios durante su infancia y su vuelta 50 años después. Es importante destacar que López Curto se encuentra en actividad hace 16 años. A su vez, agradeció a Fenoglio, quien "siempre me apoyó en todas mis exposiciones y tenemos una tradición familiar de amistad, porque ya nuestros padres eran amigos".

Finalmente, Norma Fenoglio cerró: "Recién una de las personas del público me decía que pudo viajar viendo las acuarelas de ustedes dos. (...) Son dos personalidades totalmente distintas, dos imágenes totalmente distintas, pero los dos hacen honor a una técnica debidamente utilizada".