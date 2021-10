Cuatro rafaelinos estrenan en Buenos Aires

Por: Inés Platini



Tras el éxito de “La Tortuga”, una obra que se estrenó en Rafaela y luego, debido a la pandemia de coronavirus, se realizó de manera virtual; Marcelo Allasino llega con “Mis palabras” al Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551), en Buenos Aires.

El espectáculo se podrá ver todos los viernes, sábados y domingos a las 20, hasta el 13 de noviembre. Las entradas se pueden adquirir en www.tuentrada.com, a un valor de $ 600.

“En un taller literario diseñado para personas con discapacidad surgen la atracción y la confusión entre una alumna y su docente. Cintia copia textos de la biblioteca de su padre para inspirarse y deslumbrar a su profesor. José Luis necesita trabajar y su falta de experiencia le hace confundir guía con superioridad. Un error, ¿puede desencadenar la tragedia? Las palabras crean realidades y tejen deseos. ¿Cómo suenan mis palabras en tu escucha? ¿Cómo afectan tu fantasía y tu verdad? ¿Qué responsabilidades tenemos frente a la entrega, el amor, la compasión? ¿Y frente a la creación? Las palabras, también, le abren la puerta al espanto”, reza la sinopsis de la obra.

Por su parte, el director de “Mis palabras” asegura que “la obra balbucea acerca del abuso, que no tiene ideas tajantes, conclusivas, ni determinantes. Formula preguntas, porque cuando nos corremos a las situaciones que tienen que ver con el abuso que está más instalado estructuralmente en las instituciones, en las relaciones humanas, en los vínculos afectivos, en los vínculos de docente alumno, de artistas, de creadores, de este jefe empleado; el abuso empieza a aparecer de un modo sobre el cual es un poco más complejo hablar”.

Cabe aclarar que Allasino reveló que la inspiración para escribir esta obra le llegó cuando se encontraba siendo el responsable máximo del Liceo Municipal “Miguel Flores”.

“Allí tomé contacto con gente maravillosa, entre ellos Sonia, una alumna con síndrome de Down, con quien generamos un vínculo de mucho afecto y encuentros regulares. Sonia era una alumna entusiasta, apasionada y asistía a todos los talleres posibles: escribía, actuaba, una creadora incansable. Un día me regaló su libro de poemas y el contacto con su escritura me conmovió profundamente. El libro de Sonia abrió, de alguna manera, la puerta a mis palabras”, declaró el artista en su blog personal.

El libro al que hace referencia “el Chelo” es “Más allá del atardecer”, un ejemplar de poemas escrito por la rafaelina Sonia Condrac. “Ella para mí es una artista hermosa y sensible, y su libro es hermoso, las poesías son una preciosura”, sostuvo Allasino.

Como se menciona en el título de la nota, en la obra que será estrenada hoy en Buenos Aires participan cuatro rafaelinos, de los cuales uno es Marcelo y el resto se encuentra conformado por la actriz Agostina Prato, quien interpretará a Cintia; la artista visual Clara Esborraz, encargada de “ponerle la mano y la sensibilidad a los dibujos de Cintia”; y la diseñadora gráfica Leonor Barreiro, “quien hace el diseño de mis obras desde hace 20 años”.

La ficha técnico/ artística se completa con el actor Nahuel Monasterio, quien se encargará de interpretar al segundo protagonista de esta obra, José Luis; el músico y compositor Nico Diab (MUX), él hará una puesta sonora en vivo; Ignacio Riveros, quien se ocupa de la escenografía; Leandra Rodríguez (ADEA) en el diseño de iluminación y Agustina Valle como ayudante de iluminación; Uriel Cistaro en el diseño de vestuario y Patricia Mizraji en la realización del vestuario.

Al mismo tiempo, Mauricio Casaretto y Fabián Kesler se encuentran encargados del dispositivo visual; Ramiro Rodríguez y Julio Constantin en videos cámaras de seguridad; Mica Di Pompo en la edición de videos; Sol Muñoz y Camila Morales encargadas de las cámaras en vivo; Gonzalo Peralta en la asistencia de sonido; Valeria Franchi en prensa; Raúl S. Algán en producción y Agustina Gil en la asistencia de producción; y por último, Juliana Ortiz en la asistencia de dirección.

Con respecto al trabajo actoral que realizan Agostina Prato y Nahuel Monasterio, Allasino detalló: “Es un desafío alto. Ellos están entrando y saliendo todo el tiempo de situaciones que pueden haber acontecido en el pasado y que acontecen en el presente, y situaciones que tienen que ver con la realidad y también con la fantasía de estos personajes”.

De esta manera, el director develó que la meta de la obra es que el público se vaya de la sala con preguntas y dudas, en lugar de afirmaciones. “Nuestra obra lo que intenta hacer es dejarle preguntas al espectador. Ojalá los interpele como para que puedan preguntarse ‘¿yo alguna vez habré cometido un error?’, con una buena intención detrás, pero también con algún interés entremedio que me hizo arruinarle la vida a alguien”.

En esa misma línea, el exsecretario de Cultura de Rafaela agregó: “La expectativa es que la obra pueda dejarle a los espectadores resonando, a partir de las imágenes y de esa experiencia viva que les vamos a compartir, algunas preguntas sobre este tema que está tan instalado y que a veces pasa desapercibido, como que no terminamos de tomar conciencia de cuándo estamos siendo abusados o de cuándo nosotros estamos, de alguna manera, quizás por error, quizás por falta de inteligencia, quizás por falta de experiencia, yendo sobre la vulnerabilidad de los demás”.

Para concluir, “el Chelo” manifestó: “Es la primera vez que voy a estrenar una obra en Buenos Aires. Esta es la primera vez que estreno una obra con un equipo tan rafaelino fuera de Rafaela. Esta es la primera vez lejos de mi sala, lejos de mi gente amada, lejos del grupo que yo creé y dirigí durante 25 años. Así que Rafaela está en la mira, vamos a ir. ¿En qué contexto? No lo sé. Y de qué forma y cuándo tampoco. Pero vamos a ir a Rafaela seguro”.