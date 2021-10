Unión, en Mar del Plata

MAR DEL PLATA, 1 (NA). - Aldosivi de Mar del Plata se enfrentará este viernes a Unión de Santa Fe en el partido con el cual se abrirá la decimocuarta fecha de la Liga Profesional y que marcará el regreso del público a los estadios con un aforo para seis mil personas.

El encuentro se llevará a cabo desde las 19:00 en el estadio José María Minella con Yael Falcón Pérez como juez principal, quien estará asistido por José Castelli y Daiana Milone, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

El partido contará con la presencia de los hinchas locales luego que desde la Municipalidad de General Pueyrredón autorizaron a Aldosivi a contar un máximo de seis mil personas entre la tribuna popular norte y la platea descubierta.



OTROS PARTIDOS. Hoy: 21.15hs Lanús vs Central Córdoba. Sábado 02/10: 13.30hs Godoy Cruz vs Newell's, 13.30hs Platense vs Patronato, 15.45 hs Huracán vs Arsenal, 18hs Atlético (T) vs San Lorenzo, 20.15hs Vélez vs Independiente. Domingo 03/10: 13.30hs Gimnasia LP vs Sarmiento, 13.30hs Central vs Argentinos, 17hs River vs Boca, 20.15hs Racing vs Estudiantes. Lunes 04/10: 18hs Defensa y Justicia vs Talleres, 20.15hs Colón vs Banfield.



Las probables formaciones:



Estadio: José María Minella (Mar del Plata). Árbitro: Yael Falcón Pérez . Hora de inicio: 19:00 - TV: Fox Sports Premium .



Aldosivi: José Devecchi; Emanuel Iñiguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa, Emanuel Insúa; Francisco Cerro, Gastón Gil Romero; Malcom Braida, Javier Iritier, Gastón Lodico o Gabriel Hauche; Martín Cauteruccio. DT: Facundo Oreja-Diego Villar.



Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Dylan Gissi, Emanuel Britez, Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Juan Nardoni, Mauro Pittón, Gastón González; Mauro Luna Diale y Fernando Márquez. DT: Marcelo Mosset (interino).