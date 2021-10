Ben Hur recibe al Deportivo Aldao

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol tendrá continuidad en la noche de hoy con tres adelantos. Anoche jugaban Quilmes vs Unión y Atlético vs Florida. En la jornada de este viernes habrá acción en barrio Parque, María Juana y San Vicente.

Ben Hur estará recibiendo al Deportivo Aldao. La BH viene de superar 3-0 a Peñarol en Villa Rosas y de esta forma suma cinco victorias en fila. El ‘Depor’, por su parte, viene de igualar 1-1 con Florida en Clucellas.

Talleres de María Juana recibirá a Brown de San Vicente en un duelo de ‘necesitados’. El local viene de recibir 8 goles en su visita a 9 de Julio, mientras que el conjunto ‘verde’ de ser goleado 4-0 por el ‘Cervecero’, en su propia casa.

También hoy, Bochófilo Bochazo y el Deportivo Tacural. El conjunto de San Vicente cayó 2-0 ante Sportivo Norte en la fecha pasada y Tacural, superó 2-1 a Ramona.



EL PROGRAMA

Viernes 01/10: 21.30hs Ben Hur vs Deportivo Aldao (Ariel Gorlino), Talleres María Juana vs Brown de San Vicente (Sergio Romero), Bochófilo Bochazo vs Dep. Tacural (Claudio González). Domingo 03/10: 14 hs Ferrocarril del Estado vs 9 de Julio, 15hs (si lo habilita la policía) Libertad vs Sportivo Norte, 21hs Dep. Ramona vs Peñarol.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 30, puntos; Argentino Quilmes 28 (*); Dep. Libertad 20; Ben Hur 19; Ferrocarril del Estado 18; Dep. Tacural 18; Peñarol 16; Atlético de Rafaela 16 (*); Sportivo Norte 14; Dep. Aldao 14; Brown San Vicente 13; Bochófilo Bochazo 11; Dep. Ramona 9; Talleres María Juana 8; Unión de Sunchales 8 (*); Florida de Clucellas 6 (*).



(*) jugaban anoche al cierre de nuestra edición.