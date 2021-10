Comienza en la Primera B

El superclásico del fútbol argentino entre River y Boca, del próximo domingo a las 17 hs, hace que varios elencos hayan decidido adelantar sus compromisos. Algunos jugarán en la noche de este viernes por la fecha 8 del Apertura de la Primera B, otros el propio domingo pero adelantando el horario, que desde este fin de semana pasa a ser de 14 hs Reserva y 16 hs Primera.22 hs (Reserva 20.30 hs) Sp. Roca vs Dep. Bella Italia (José Domínguez).12.30hs (Reserva 11hs) Sp. Aureliense vs San Isidro, 15.00hs (Reserva 13.30hs) Independiente San Cristóbal vs Independiente Ataliva; 16.00hs (Reserva 14 hs): Argentino Vila vs Tiro Federal, Belgrano San Antonio vs Moreno de Lehmann.Ind. San Cristóbal 17, puntos; Dep. Bella Italia 13; Arg. Vila 11; Ataliva 10; Roca 9; Tiro Federal 9; San Isidro 8; Sp. Aureliense 6; Arg. Humberto 6; Moreno 6; Belgrano 1.21.30hs (Reserva 20hs) Atlético María Juana vs Def. de Frontera (Fernando Rodríguez), 22.00hs (Reserva 20.30hs) Dep. Josefina vs Atlético Esmeralda (Sebastián Garetto).14.00hs (Reserva 12.30hs) San Martín vs Dep. Susana; 16.00hs (Reserva 14hs): La Hidráulica vs Libertad Estación Clucellas, Juventud Unida Villa San José vs Sp. Santa Clara.Atlético (MJ) 18, puntos; La Hidráulica 15; Sp. Santa Clara 14; Juventud Unida 13; Libertad (EC) 10; Atl. Esmeralda 9; Zenón Pereyra 7; Dep. Josefina 5; Dep. Susana 4; San Martín 3; Def. de Frontera 1.