Atlético recibe a Gimnasia de Jujuy con la vuelta de sus hinchas al Monumental

, que viene de ganar su primer partido en lo que va de la segunda rueda de la temporada 2021 de laEste viernes la “Crema” estará recibiendo a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en uno de los juegos que abrirán la fecha 28. El mismo comenzará a las 19.30hs y será arbitrado por Pablo Giménez.Para el juego de hoy. El Taca, que trabajó algunos días de la semana de manera diferenciada, se recuperó de buena manera de una fatiga muscular en el isquiotibial y se mantendrá en la formación inicial. Fundamental e indispensable su presencia.El 11 titular, en relación del que viene de jugar en Ezeiza, tendrá dos modificaciones, ambas en el medio campo.cumplieron con la fecha de suspensión. Los que salen son Federico Recalde y el juvenil Gonzalo Alassia.Gimnasia de Jujuy, con 38 puntos, ocupa la sexta posición de la zona B, expectante por los puestos de clasificación al reducido. Llega a sólo dos unidades de Morón, el último clasificado, y a tres de Brown de Adrogué.La mayor cantidad de puntos la hizo de local, sumando apenas un triunfo de visitante (vs Instituto en la fecha 8). Viene de dos empates seguidos en uno y cuatro sin perder.Su goleador es Facundo Suárez, con 8 goles. Lo siguen Leandro González e Iván Ortigoza, con 4 cada uno.21.05 (tv) Belgrano vs Dep. Riestra. Zona B: 15.30hs San Telmo vs Almagro, 17.10hs (tv) Villa Dálmine vs Güemes (SdE).Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Agustín Braco y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Guillermo Funes y Matías Valdivia; Lautaro Parisi y Claudio Bieler.Pedro Bravo, Cristian González, Facundo Nadalín, Agustín Alassia, Federico Recalde, Jorge Molina, Enzo Avaro, Alex Luna y Darío Rostagno.Walter Otta.Fernando Otarola; Diego López, Alvaro Cazula, Emicar Faccioli y Guillermo Cossaro; Matías Jaime, Emmanuel García, Jorge Juárez, Joaquín Quinteros; Facundo Suárez y Leandro González.Emilio Di Fulvio, Iván Antúnez, Gastón Yabale, Adrián Torres, Lautaro Belleggia, Lucas Pérez Godoy, Gonzalo Lencina, Mauricio Sperdutti, Antony Otero.Arnaldo Sialle.Nuevo Monumental.Pablo Giménez.Federico Cuello y Gonzalo Ferrari.19.30TyC Sports PlayRadios: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Bella Italia FM 107.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5