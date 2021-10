Elestá de vuelta. La espera terminó. Tras casi dos años de inactividad debido a la pandemia, uno de los torneos más importantes del interior del país volvió al ruedo.(recordando que son tres niveles: Top 10, Primera y Segunda) al superar como visitante a Alma Juniors de Esperanza, 15 a 12.Sobre dicho comienzo y de la posibilidad de volver a competir en TRL, LA OPINIÓN, habló con, capitán del elenco rafaelino.-Sí, por fin se pudo volver; la verdad que era algo que se hizo esperar mucho y teníamos muchas ganas de volver a disputarlo más allá de que este año no haya ascensos ni descensos estamos con muchas ganas de jugarlo y de pelear por el título.-El balance fue muy positivo, hubo mucha rotación de jugadores y se pudieron conseguir buenos resultados. Creo que nos hizo muy bien para poder agarrar ritmo de juego y probar distintos jugadores en posiciones claves.-El objetivo es partido a partido, ir paso a paso mejorando semana a semana para llegar a las instancias finales lo mejor posible, creo que tenemos equipo y estamos entrenando de muy buena manera como para pelear por el titulo-Fue una tarde donde nos costó mucho mantener la posesión de la pelota, sobre todo en el primer tiempo; había mucho viento y el 10 de ellos lo manejó muy bien. Después del entretiempo sabíamos que con el viento a favor y mejorando las cosas que veníamos haciendo mal lo íbamos a poder sacar adelante. Ya para el segundo tiempo tuvimos un cambio actitudinal, pudimos tener más la pelota y marcar puntos. De todas formas sabemos que todos los partidos del TRL van a ser durísimos y se van a definir por quién esté más fino en los detalles esa tarde.-No pude ver mucho de Caranchos porque hace varias semanas que no juegan, hubiese sido interesante analizar su juego contra Tilcara pero se suspendió su fecha. De todas formas sabemos que Caranchos es un equipo muy duro, con un pack fuerte y les gusta hacerse fuertes ahí. Creemos que la clave del sábado va a pasar por ganar la batalla de los forwards y después darle dinámica al juego de los 3/4 para desacomodar su defensa y explotar los huecos.-Es muy lindo tener a un jugador como Pepi en el plantel porque sin dudas le da un plus y otra jerarquía al pack. De mi parte, es tratar de aprovecharlo al máximo, todo lo posible ya que además de ser un gran jugador tiene conceptos muy claros del juego y eso te ayuda a crecer también como jugador. También es muy importante para el club que un jugador de su talla este jugando en la Primera porque es un ejemplo para los más chicos que ven que se puede llegar a la élite del rugby Nacional y seguir perteneciendo al club, por lo menos un tiempo.El caso de Mayco había sido distinto porque eran otros tiempos y la estructura de la UAR no era la misma que la actual, entonces por una cuestión de tiempos y organización del jugador se le hacía muy difícil seguir acá.