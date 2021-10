Así se juega el TRL 2021

El último fin de semana se puso en marcha un nuevo Torneo Regional del Litoral, certamen que agrupa a clubes de las uniones de rugby de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, y que tendrá una edición 2021 especial.En el primer nivel, el, se jugará todos contra todos, a una sola rueda, donde el equipo que acumule más puntos será el campeón.Por el lado de la(segundo nivel de competencia), donde se encuentra CRAR, también habrá un “todos contra todos” pero sí habrá semifinal y final entre los cuatro que terminen en lo más alto de la tabla.En tanto que, en(o nivel III), en la primera instancia se dividen en Zona Norte (Santa Fe y Entre Ríos) y Zona Sur (Rosario y cercanías). Habrá dos vueltas, y luego las reubicaciones para comenzar con los cruces los elencos que mejores posicionados.Este sábado 2 de octubre, las primeras desde las 16.15hs, se disputará la segunda fecha, con los siguientes encuentros:Duendes vs CRAI (Leonidas Diez), GER vs Santa Fe Rugby Club (Agustín Monje), Estudiantes Paraná vs Provincial (Emilio Traverso), Old Resian vs Rowing (Juan Silvestre), Jockey Club Rosario vs Universitario Rosario (Damián Scheneider)CRAR vs Caranchos (Juan Ballesteros), Tilcara vs Logaritmo (Federico Longobardi), La Salle vs Jockey Club Venado Tuerto (Ayrton Riquelme), Universitario Santa Fe vs Alma Juniors (Ulises Ruíz).Cha Roga vs CUCU (Facundo Gorla), Querandí vs Capibá (Fernando Lauría).Pampas vs Regatas & Belgrano SN (Matías Zanetta), Talleres AS vs Gimnasia P (Emiliano Coll).El equipo que conduce Enrique López Durando inició de visitante, ante Alma Juniors, este sábado recibirá a Caranchos y luego tendrá los siguientes partidos: Tilcara (L), Universitario de Santa Fe (V), La Salle (L), Logartimo (V), Jockey de Venado Tuerto (L).