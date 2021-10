Los medallistas olímpicos ya tienen rivales para Rusia 2022

Luego de la histórica medalla de bronce lograda en los Juegos Olímpicos de Tokio, la selección argentina de voleibol masculina ya tiene la hoja de ruta para su próximo gran objetivo, el Mundial de Rusia 2022. De acuerdo a lo que determinó el sorteo desarrollado ayer, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez comandará como cabeza de serie el grupo F, en el que también estarán Países Bajos, Irán y Egipto.Argentina, actual subcampeón de América y sexto en el ranking de la FIVB, jugará sus tres encuentros de la fase de grupos en Krasnoyar, una ciudad situada al este de Rusia, en plena Siberia, a más de 4200 kilómetros y ocho horas de vuelo de Moscú. El conjunto argentino es favorito a ganar la zona, más allá de los antecedentes de los rivales.Irán, campeón asiático y décimo en el ranking mundial, viene de cumplir una buena actuación en los Juegos Olímpicos, donde le ganó a Venezuela y Polonia, pero quedó fuera de los cuartos de final por diferencia de sets en el desempate ante Canadá.Países Bajos, por su parte, figura decimoquinto en el ranking, pero no se clasificó para los Juegos de Tokio. Dsu última participación en un gran torneo fue el noveno puesto en el Mundial de Polonia 2018. Los neerlandeses fueron potencia en la década del 90, con una medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y una de plata en Barcelona 1992, además de la medalla de plata en el Mundial de Grecia de 1994.Egipto, en tanto, es una potencia del vóleibol de África, aunque perdió el clasificatorio ante Túnez y no estuvo en Tokio 2020. En la actualidad figura en el puesto 19 del ranking mundial de la FIVB.El Mundial de Rusia reúne a 24 selecciones y se disputará desde 26 de agosto al 11 de septiembre de 2022 en seis sedes. El local Rusia integrará el grupo A con Serbia, Túnez y Puerto Rico y jugará en San Petersburgo, la sede principal. En el grupo B están Brasil, Japón, Cuba y Qatar; en el C, Polonia, Estados Unidos, México y Bulgaria; en el D, Francia, Eslovenia, Alemania y Camerún; y el grupo E está integrado por Italia, Canadá, Turquía y China. Los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros se clasifican para la siguiente fase.