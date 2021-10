El Concejo pide que se aplique la Ley E.S.I en la provincia

Este jueves por la mañana, se desarrolló la sesión ordinaria del Concejo, en la que los concejales aprobaron un proyecto de Resolución, solicitando el tratamiento inmediato del proyecto de Ley E.S.I para que se aplique en la provincia de Santa Fe. Cabe destacar, que en el inicio de la semana el Concejo recibió una nota, respaldada por más de 200 firmas, donde un grupo de jóvenes de la ciudad reclamaban que tanto el municipio como el Órgano Legislativo local, se comprometieran a través de las herramientas correspondientes, a pedir por la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas de Rafaela.

Acerca del proyecto, la concejal Brenda Vimo señaló: “La verdad es que como Cuerpo Legislativo no podemos estar ajenos a esta necesidad que plantea la sociedad al igual que muchísimos jóvenes y agrupaciones. Recibimos una nota firmada por más de 200 adolescentes que vemos en las marchas cuando reclaman la necesidad de tener un espacio educativo en donde se brinde información clara y seria sobre la Educación Sexual Integral”.

“Los jóvenes demandan contar con los fundamentos de lo que se está hablando, las capacidades, los derechos, estén respaldados científicamente y que puedan dar respuestas a un montón de inquietudes que ellos tienen y que todos tenemos. Culturalmente, respecto a la sexualidad ha habido tabúes, es un tema sobre el que no se podía hablar; hay muchas familias en donde este tema es difícil de abordar y creo que el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias. En las distintas edades, las diferentes cosas que nos van pasando con la sexualidad, nosotros las tenemos que conocer, nuestros hijos las deben conocer; que es normal, que no; que se puede permitir y que no; cuales son los derechos que tiene el otro”, planteó Vimo.

Por su parte, la concejal Alejandra Sagardoy, manifestó: “Nosotros aprobamos un proyecto de Resolución pidiendo el tratamiento de un proyecto que adhiera a la ley nacional, que crea el Programa E.S.I para todos los establecimientos educativos tanto públicos como privados. Esta ley data del año 2006, con lo cual ya tiene 15 años, y es necesario que la provincia adhiera a esta ley”.

“Es importante contar con esta ley, porque la información es importante y que hoy los niños, niñas, adolescentes puedan acceder es fundamental. La información tiene que ser científica, educativa y no da lo mismo que se brinde en la escuela, que a través de las redes, un celular o los medios de comunicación. A esto tenemos que apuntar, a poner el Programa E.S.I en cada institución educativa de la provincia, a eso apuntamos. Desde el Concejo vamos a seguir reclamando y también como concejales, tenemos la oportunidad de adherir a la ley nacional”, precisó la edil de Cambiemos.



FONDO DE OBRAS MENORES

En la sesión de ayer por la mañana, además los concejales, aprobaron la solicitud del Departamento Ejecutivo Municipal, en la que autorizan a pedir al Gobierno Provincial la suma de $104.026.817,31, que por Ley Provincial Nº 12.385, su modificatoria Ley Provincial Nº 12.744 y el Decreto Reglamentario Nº 1.123/08, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, crea y reglamenta el funcionamiento del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados para los Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la provincia de Santa Fe.

De esta manera, a través de las oficinas técnicas dependientes de las Secretarías de Obras y Servicios Públicos; de Ambiente y Movilidad, conjuntamente con otras áreas municipales, se han analizado las necesidades más urgentes para la adquisición de equipos nuevos, ya sea en carácter de incorporación y/o de reemplazo de unidades, que sirven para dar respuestas a las demandas de la ciudad. “Es importante el destino que se le va a dar al Fondo de Obras Menores para el año en curso, un monto muy significativo que va a servir por un lado para afrontar gastos corrientes y para comprar un minibús adaptado, cuatro camiones, dos camionetas y algún móvil más; una inversión contundente en un área sensible como lo es el área de servicios públicos. Una muy buena noticia, viendo como en 2020 y finales de 2019 este gobierno provincial cumplió con Obras Menores”, remarcó Jorge Muriel.



OTRO PROYECTO

Durante la sesión, se trató sobre tablas otro proyecto de Resolución, solicitando se declare de interés municipal, la colecta de sangre organizada por CUDAIO y la Asociación Civil Honrar la Vida, que se realizará el próximo 5 de octubre en el Club Estudiantes de nuestra ciudad.