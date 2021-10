El presupuesto 2022 ya se encuentra en la Legislatura

El ministro de economía, Walter Agosto, informó que este jueves, y dentro del plazo establecido, se remitió el proyecto de presupuesto a la legislatura provincial. El proyecto contempla un presupuesto equilibrado para el año próximo, que se sustenta en una política tributaria prudente, diseñada pensando en la producción y el ingreso de las familias, con un gasto público que contempla programas de mucho impacto y altos niveles de inversión, señaló Agosto. El proyecto de ley de presupuesto estima para la Administración Provincial un monto de recursos totales de $ 851.018,19 millones y un gasto público total de $ 850.445,40 millones arrojando un resultado financiero levemente positivo de $ 572,79 millones.

Para su formulación, se han tenido en consideración los lineamientos macro fiscales remitidos por el consejo federal de responsabilidad fiscal, en el marco de lo establecido en el artículo 2° de la ley Nro. 25.917 – Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, esto es un crecimiento de la actividad económica de 4% y un incremento en el nivel general de precios de 33%.

En lo que refiere al cálculo de los recursos de origen provincial, el ministro destacó que no hay aumentos de la presión impositiva puesto que se mantiene la estabilidad tributaria para todas las pymes santafesinas, estabilidad que el gobierno propone además extender hasta fin de 2023. En el caso de los impuestos de emisión -inmobiliario y patente- se actualizan en porcentajes inferiores a la inflación. En el impuesto inmobiliario -urbano y rural- se suspenden por segundo año consecutivo los coeficientes de convergencia, que potenciaban los aumentos de alícuotas como si también se incrementaran las valuaciones. Agosto indicó que el aumento promedio en ambos casos estará en torno al 30%, y advirtió que si se aplicarían esos coeficientes que proponemos suspender los incrementos treparían al 80%. En el caso de la patente automotor el incremento no podrá superar el 30%.

Otro tema que Agosto enfatizó es el monto previsto en los denominados Gastos Tributarios que ascienden a $ 17.800 millones. Se trata de una masa de recursos muy significativa que el estado deja de percibir para promocionar diversas actividades productivas, a través de tratamientos impositivos diferenciales, deducciones y exenciones de los mismos. Algunos ejemplos son la no actualización del inmobiliario rural de los pequeños productores por tercer año consecutivo; la eximición de la cuota 6ta. del inmobiliario para contribuyentes cumplidores; los descuentos del 35% y 25% por pago contado o adhesión al débito automático; las exenciones o prórrogas para los sectores productivos declarados en emergencia o desastre; las eximiciones o diferimientos de ingresos brutos para las empresas promocionadas; la estabilidad fiscal para Pymes santafesinas que en promedio pagan una alícuota de ingresos brutos del 2,76% cuando la general es del 4,5%.

Por el lado de las erogaciones, se asignan recursos a los programas que reflejan las prioridades de la política gubernamental. En este sentido, se destacan diversos programas como, Boleto Educativo Gratuito, Inclusión digital y transformación educativa Santa Fe + Conectada, Santa Fe de Pie, Plan Incluir, Caminos de la Ruralidad, Billetera Santa Fe y Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología. El proyecto de presupuesto contiene un programa de inversión pública cuyo monto asciende a $ 116.898 millones, equivalente al 14% del gasto total, con obras y equipamiento en infraestructura vial, agua potable, salud, seguridad, infraestructura escolar y cultural y vivienda. Dicho monto incluye la inversión real directa y los gastos de capital.

La inversión real directa prevé un monto de $ 92.800 millones, lo que permitirá financiar los proyectos de inversión en ejecución y los previstos iniciar, como así también la adquisición de bienes de capital. En lo que respecta a las Transferencias de Capital, el monto presupuestado para el ejercicio 2022 alcanza a $ 20.600 millones, de los cuales el 62,9 % se destinan a Municipios y Comunas, destacándose las correspondientes al Fondo de Obras Menores, Plan Incluir y Programa Caminos de la Ruralidad. Con relación a las fuentes de financiamiento que la Provincia procura obtener en 2022, el ministro señaló que el próximo año operará un importante vencimiento de USD 125 millones de dólares -correspondientes al endeudamiento de los primeros USD 250 millones que la provincia tomó en 2016- que rondan los $ 17.000 millones, por lo que se prevé obtener financiamiento para hacer frente a dicho pago.

Agosto señaló que con relación a la técnica presupuestaria y con el propósito de contribuir a mejorar la gestión de los recursos que se destinan para la ejecución de los programas y proyectos públicos, se ha dado inicio en la etapa de formulación presupuestaria a un proceso gradual de revisión y adecuación de las aperturas presupuestarias actuales, a fin de que las mismas permitan reflejar de forma clara e integral tanto la producción pública como los insumos asignados a las unidades ejecutoras responsables, para luego llevar a cabo la evaluación de programas a partir de indicadores y metas de desempeño. Asimismo, se contempla en la formulación del presupuesto la perspectiva de género. En un proceso de instrumentación progresiva se identificaron algunas acciones vinculadas a la temática en distintos ámbitos jurisdiccionales. En este sentido destacó que se ha identificado la perspectiva de género en 25 programas y subprogramas presupuestarios y en 52 proyectos de inversión en 9 Jurisdicciones del Poder Ejecutivo que se adicionan a las tareas realizadas en el presupuesto de este ejercicio.

Por último, el titular de economía comentó que ya se encuentra en elaboración el Presupuesto Plurianual para el periodo 2022/2024, el que será remitido a la H. Legislatura en noviembre dentro de los plazos establecidos por la ley.

Ley impositiva anual

En los próximos días el gobierno provincial también remitirá a la legislatura la ley impositiva 2022, la que además contará con un régimen de regularización impositiva y una prórroga hasta el 31 de marzo del próximo año de las exenciones a los sectores afectados por la pandemia que se vienen otorgando desde setiembre del año pasado. Cabe consignar que hasta este mes estuvo vigente el régimen de regularización ley 14.025, que permitía regularizar deudas que se hubieran generado hasta el 31 de octubre de 2020. El nuevo régimen que proponemos permitirá incluir en la regularización las deudas generadas hasta el 30 de septiembre de 2021. La apuesta del gobierno provincial en materia tributaria es alentar la recuperación económica que se viene verificando en últimos meses señaló Agosto, destacando que para 2022 se espera una reducción de la presión impositiva en la Provincia.