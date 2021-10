Inicio de actividades y acto de apertura

Después de un largo año de restricciones y suspensiones de eventos presenciales, la Muestra Anual Institucional de la Rural de Rafaela abrirá hoy sus puertas a la ciudad y la región. Lo hará con un programa de actividades recreativas presenciales para toda la familia, desde este viernes hasta el domingo, mostrando animales de granja y stands comerciales de las empresas relacionadas al sector productivo y de servicios, lo que se combinará con atracciones para niños, espectáculos, paseo de artesanos y ofertas gastronómicas para disfrutar de una linda jornada al aire libre. En la previa, las propuestas técnicas y de capacitación arrancaron el martes y el miércoles, dando continuidad este jueves durante todo el día, con interesantes charlas que pudieron verse on line a través del Facebook y Youtube (canal Rural de Rafaela) de manera gratuita. Cabe recordar que para el ingreso al predio, el uso del barbijo es de carácter obligatorio y el control sanitario se realizará en el ingreso.



PROGRAMA PARA HOY

- 08:00 a 19:00 Admisión administrativa y fenotípica de aves. Actividad presencial con protocolo.

- 08:00 a 12.00. Admisión administrativa y fenotípica de: ovinos, caprinos y porcinos . Actividad presencial con protocolo. Predio SRR

- 08:30 Presentación pilares «Plan Apícola Santafesino”. Destinatarios: apicultores en general, cabañeros, multiplicadores, técnicos y docentes escuelas agrotécnicas provincia de Santa Fe. Disertantes: Méd. Vet. Abel Zenklusen, Director de Producción Lechera y Apícola del MPCyT. Tec. Roberto Giudicatti – Referente Apícola MPCyT. Actividad: On line.

- 09:00 “La importancia del recambio de reinas en la producción apícola” Disertante: Ing. Agr. Ma. Alejandra Palacio – Coordinadora del Programa Nacional de Apicultura PROAPI. Actividad: On line

- 11:30: ACTO DE APERTURA DE LA MUESTRA INSTITUCIONAL 2021

- 12:00 a 21:00 Exposición de material vivo de las Cabañas Apícolas, destinado a apicultores y público en gral. Recorrido por «Mundo Miel»

- 18:30 “Gestión y planificación en la producción caprina”. M.V. Sebastián Palmero- Cátedra de Pr. Capr. FCV UNL Actividad: On line

- 20:00 Ecobosques ganaderos. Ing. Mayco Mansilla – UNL Actividad: On line

- 20:30 Economía circular como inspiración para modelos de negocios sustentables. Mg. Verónica Cipolatti (Consultora Pimienta) Actividad: On line

- Recordamos que las charlas son gratuitas y se transmiten en vivo por Facebook y el canal de you tube de la Sociedad Rural. Las preguntas para los disertantes se reciben en el whatsapp institucional 3492-306917.



PASEO GASTRONOMICO

1, 2 Y 3 DE OCTUBRE

Food Trucks, DJ y Bandas en Vivo, Pantalla Gigante.

Horarios: viernes y sábado de 12:00 a 21:00. Domingo de 10:00 a 19:00. El Pase Gastronómico se extiende el horario hasta la 00:00. En este caso hay extensión de boletería, es decir se debe abonar la entrada.



ENTRADAS

Entrada General: $250. Menores de 12 años: gratis. Jubilados: viernes gratis.



CRONOGRAMA ESPECTACULOS

Viernes 1/10: 18:00, DJ; 19:30, Silvi Mautino; 21:00, Serendepia y 22:30, Marcelo Amadeo.

Sábado 2/10: 18:00, DJ; 19:30, Silvi Mautino; 21:00, Serendepia y 22:30, Carlos Pasano.

Domingo 3/10: 15:00, DJ; 16:00, Silvi Mautino; 17:00, Serendepia y 18:00, Emi Villoud.