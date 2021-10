Se mantendrá el uso del barbijo y habrá más horario y aforo para bares

Este viernes vence el último decreto provincial sobre restricciones y se espera un anuncio del gobierno de Santa Fe durante la jornada que otorgue más aforo y horarios para las actividades. Lo que se habló en la previa, sumado a un panorama sanitario más que positivo de la mano del avance de la campaña de la vacunación, hace pensar en flexibilizaciones y nuevas aperturas, pero también en que se sostendrán algunas continuidades.

Cabe señalar que la ministra de Salud, Sonia Martorano, encabezó el miércoles un nuevo encuentro del Comité de Expertos en Salud de la provincia de Santa Fe. El mismo se desarrolló de manera virtual, y contó con la presencia del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach y representantes de diferentes ámbitos sanitarios del territorio santafesino. En el inicio de la charla, la ministra de Salud detalló la situación sanitaria que se vive en la provincia y puntualizó: “Tenemos un mapa completamente verde, eso quiere decir que toda la provincia está en bajo riesgo epidemiológico, lo que nos permite evaluar habilitaciones. Sin embargo, la prudencia que nos acompañó siempre tiene que ser nuestra mejor consejera, sin perder una mirada holística”. Además, Martorano destacó el trabajo en conjunto: “Desde estas reuniones llevamos nuestra mirada al gobernador Omar Perotti que siempre se apoyó muchísimo en este grupo”. Del mismo modo, la funcionaria destacó que el 54% de los santafesinos ya tiene dos dosis de la vacuna contra el Coronavirus; actualmente hay solo 3 personas internadas en unidades de Terapia Intensiva en Santa Fe, mientras que el promedio de casos diarios en los últimos 14 días es de 66 y la ocupación de camas provincial alcanza el 60%".

De todos modos, mantener barbijos y posponer aún por un tiempo más la apertura de los boliches fueron algunas de las sugerencias que el Comité de Expertos dejó a la ministra. No obstante, los locales gastronómicos, uno de los rubros que tuvo protocolos más cuidados y respeto de las medidas en toda la pandemia, podrían ampliar aforos y se habló de extender los horarios. El rubro ampliaría de 50 a 70 por ciento la capacidad, y podría funcionar hasta las 3 los fines de semana, en lugar de la 2 como hasta ahora. Algo similar podría suceder con las actividades comerciales (hoy con límite a las 20, iría hasta las 21), y también con la circulación vehicular para coincidir con el cierre de los bares. Con respecto a los encuentros deportivos de ligas locales y regionales, se ampliará el público, aunque no está definido si será con locales y visitantes. Para el resto de los eventos masivos al aire libre, tanto culturales como recreativos, aún no está definido.