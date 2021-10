Jefe de "Los Monos": 28 años de prisión por ataques a jueces

ROSARIO, 1 (NA). - El jefe de la banda rosarina "Los Monos", Ariel Máximo "Guille" Cantero, fue condenado ayer a 28 años de prisión efectiva, en el que fue el séptimo juicio al que es sometido, en esta oportunidad como acusado de instigar siete de los diez ataques a tiros a domicilios de magistrados y edificios judiciales ocurridos en 2018 en la ciudad de Rosario.

La pena es mayor a la que solicitaron los fiscales del juicio, Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Ávila, ya que habían pedido al tribunal una de 24 años de prisión para el líder de "Los Monos".

El abogado de Cantero, a su vez, había pedido la absolución o, en caso de ser condenado, un castigo de 6 años y 8 meses de privación de la libertad.



ATENTADOS

Y DELITOS

Cantero fue acusado por 7 de los 14 atentados que realizó la banda contra jueces y fiscales de Rosario, y se le unificó con una condena anterior de 6 años y 8 meses, llevando a una sentencia total de 28 años y 8 meses.

Sumado a las otras condenas que ya recibió por distintos hechos, sobre las espaldas del líder de la banda narco ya recayeron 83 años y 8 meses de penas.

La jueza Hebe Marcogliese condenó a Cantero por los delitos de amenazas coactivas, agravadas por ser anónimas, por utilización de arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesiones de miembros de poderes públicos, aunque también por daño calificado por ejecutar los hechos con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad.

En los siete hechos por los que fue condenado como instigador de los mismos, la fiscalía aseguró que hasta se registraron casos donde sicarios actuaron tan solo por haber cobrado 4 mil pesos para matar a alguien.

Cantero fue el máximo responsable aunque no el único, pues otros dos de los acusados, Lucía Uberti y Matías César, recibieron penas de 20 años de prisión por los mismos hechos.

También recibieron condenas Daniel "Teletubi" Delgado (33 años y 6 meses), Leandro Daniel Olivera (11 años), Leonel Alejandro Fernández (8 años) y Damián Oscar Chávez (7 años).



EN UN CONTEXTO

DESDIBUJADO

La lectura del veredicto se produjo en medio de un clima de máxima tensión y seguridad pues cuando comenzó el proceso hubo un ataque a tiros contra el edificio del Centro de Justicia Penal donde se llevó a cabo, y sin la presencia de los acusados que siguieron el mismo mediante plataforma virtual de sus respectivos lugares de detención.

Cantero fue provocador al responder a qué se dedicaba al asegurar: "Contrato sicarios para tirar tiros a los jueces".

Los hechos investigados tuvieron lugar entre mayo y agosto de 2018 donde se baleó la vivienda particular de funcionarios judiciales que investigaron y condenaron a integrantes de "Los Monos" y también edificios judiciales.

Salvo Cantero, el resto de los condenados están presos en Rosario.

El líder de "Los Monos" está en Marcos Paz donde hace semanas se encontró en su celda un teléfono fijo que no tiene autorización para poseer en el interior de un penal.

Desde ese teléfono se presume que el jefe narco continúa dando órdenes a su organización delictiva según un informe oficial de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) conocido el miércoles último y publicado por LA OPINION con el título "Capos narcos detenidos operan desde la cárcel - Hay 20 casos".