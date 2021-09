Tras el guiño oficial, el sector agropecuario se muestra cauteloso y expectante

El Gobierno nacional finalmente hizo un guiño al sector agropecuario y en especial a la cadena cárnica. Dos meses después de intervenir el mercado y prohibir la exportación de vacas a China, el principal cliente de nuestro país, el flamante ministro de Agricultura y Ganadería Julián Domínguez confirmó que desde este lunes podrán retomarse el envío de carne al gigante asiático.La novedad, dada a conocer el martes por la noche, no fue casual. Después de la paliza electoral sufrida en las PASO por el Gobierno, no solo a nivel nacional sino también en provincias afines políticamente, comenzó a gestarse la idea de un “acercamiento” al sector agropecuario. Y para ello, un “gesto” hacia los productores y empresarios inevitablemente debía tener como protagonista a un cepo que, tal como se preveía, generó daños dantescos en tan solo un puñado de meses.En este nuevo escenario, además de las ventas de carne vacuna mediante las Cuotas (Hilton, 481 y cupo a EE.UU.) y de la famosa “carne Kosher” con destino a Israel, se sumará ahora las categorías de vacas “Conserva” y “Manufactura”, que en los últimos meses (previo al cepo) permitió a los productores, en nuestra cuenca lechera fundamentalmente, hacerse de una “caja” con animales que históricamente no tenían mercado ni mucho menos valor. Por eso fue clave la aparición de China que comenzó a traccionar carne y cortes que en Argentina no se consumen. Lo que se dice, “un negocio perfecto”.El anuncio generó diversas repercusiones en el sector agropecuario. Productores y empresarios, sobre todo en redes sociales, celebraron la iniciativa. Analistas ganaderos también calificaron como “paso importante” la decisión de liberar las exportaciones a China. No obstante, todos coinciden en la necesidad de esperar “la letra chica”, una vez que se publique en el Boletín Oficial la decisión y los mecanismos de instrumentación pero, sin ninguna duda, provocará un impacto positivo en el sector primario y también industrial.El primero en manifestar su conformidad fue el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, que el mismo martes mantuvo un encuentro con el ministro Domínguez y sus pares de la Mesa de Enlace, donde fue informado de la nueva medida. “Esperamos que este encuentro sea el inicio de un camino para tratar de generar las soluciones que los productores necesitan. Sin dudas, esta decisión alivia a los sectores que necesitan de los fondos que se obtienen por la venta de estos animales”, expresó. Y también destacó la decisión de eliminar, de acuerdo a lo manifestado por el funcionario, la restricción existente a la fecha en el BCRA por la que los productores que tienen más de 5% de soja y trigo en stock no pueden acceder a créditos con tasa subsidiada.De todas maneras, advirtió que todavía hay “una batería de temas importantes” por abordar. “El tema carnes y créditos fue coyuntural, pero en el caso de las economías regionales hay mucho por hacer; tenemos una Ley de Emergencia que no tiene fondos suficientes, no hay seguro multirriesgo, las compensaciones no se terminaron de pagar y también debe analizarse la posibilidad que las retenciones se vayan eliminando desde abajo hacia arriba, con un mínimo no imponible, para que impacten de manera más positiva sobre el pequeño productor y se vaya retirando hacia el mediano y grande”, enumeró.PARA LOS EXPORTADORES, “ES UN GRAN AVANCE”El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC expresó su satisfacción por la decisión del Gobierno que permite exportar vacas al mercado chino.“Las nuevas medidas adoptadas son un gran avance para volver a recuperar el porcentaje total de las exportaciones, dejando progresivamente de lado restricciones que afectaron las ventas al exterior”, indicó en un comunicado la entidad que preside Mario Ravettino.Desde el Consorcio ABC consideraron que la novedad “nos acercan hacia un mejor escenario.” Y expresaron que “esta apertura abre un camino de conciliación de posiciones que deben sostenerse y ampliarse para el progreso de todos”.Y concluyeron: “apoyamos este camino de búsqueda de un consenso y abrigamos la esperanza de que en los próximos meses acordemos nuevas medidas ayuden a incrementar nuestras ventas a todos los mercados y seguir contribuyendo de ese modo con el desarrollo productivo argentino, propósito que busca desde su creación el Consorcio ABC, con un sistema justo e igualitario, con participación de todos los frigoríficos”.