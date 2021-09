La vuelta del público en el fútbol: a la espera del DNU

A horas para que el fútbol argentino vuelva a jugarse con público en los estadios, según lo anunciado días atrás por la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, el Gobierno Nacional todavía no publicó el DNU (decreto de necesidad y urgencia) que habilite la presencia de los hinchas en las canchas y en el ambiente del fútbol empieza a generarse algo de incertidumbre con respecto a qué es lo que pasará este fin de semana.

Es que los dichos de Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte, asegurando que para ingresar a la cancha habría que comprobar estar vacunado con al menos una dosis contra el coronavirus generó un revuelo importante, por lo problemático que esto podría ser en términos de control. Entre las distintas partes -clubes, autoridades de seguridad, autoridades de salud y demás- se tiran la pelota con quién tendría que llevar a cabo ese control.

Y en este contexto, algunos dirigentes empiezan a dudar de qué es lo que sucederá. Aunque al mismo tiempo hay clubes que están seguros de que el DNU saldrá según lo estipulado y la fecha se jugará con público en todas las canchas. En la mañana de ayer hubo una reunión en el predio de la AFA con los dirigentes de la Liga Profesional y autoridades de seguridad, donde dejaron todos los detalles preparados de cara al regreso del público, aunque hasta que el Gobierno no publique el DNU, no podrá confirmarse nada. Es que lo cierto es que ni los propios dirigentes tienen certezas -ni información extra oficial- de qué es lo que exigirá el Gobierno.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación le confiaron a TyC Sports que si el Gobierno exige tener una dosis para entrar a la cancha como requisito, será controlado por las propias autoridades nacionales, y en caso de que consideren que no lo puedan controlar, no será incluido en el DNU.



ARGENTINA - BOLIVIA, EL ANTECEDENTE

Tras la reunión que mantuvieron en la AFA los dirigentes del fútbol con las autoridades de seguridad, el dirigente de Lanús, Arboleya, explicó que los clubes no podrían controlar cuestiones relacionadas al coronavirus: "El control los clubes no lo podemos implementar. No tenemos la capacidad técnica para andar controlando vacunas o una declaración jurada. La parte que nos toca es implementar el servicio para que venga el socio, los abonados o los que compren una entrada", sostuvo.

A su vez, agregó: "Estamos esperando el DNU para ver qué dice. Hasta ahora son todas hipótesis que solo le traen intranquilidad a la gente. Hoy lo único que tenemos seguro es que habrá un 50% de aforo, a partir de ahí hay que esperar el DNU. Cada club trabajó para que no haya problemas con los que ingresan a la cancha, esperemos a que salga el DNU, pero no creo que vaya a variar mucho de lo que fue el partido de la Selección en River. Si hay que controlar la vacunación, calculo que el gobierno va a arbitrar los medios para hacerlo".

La vuelta del público en el fútbol argentino: reunión clave y a la espera del DNU.