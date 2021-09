Quilmes ante Unión y búsqueda de la cima del Apertura de Primera A

Argentino Quilmes sabe que para pelearle el campeonato a 9 de Julio no puede cometer más errores. Este jueves el Cervecero estará abriendo la fecha 12 del Apertura de Primera A cuando reciba a Unión de Sunchales. Si el elenco de Hugo Togni logra quedase con los tres puntos se subirá a la cima de las posiciones, por lo menos hasta el domingo que juegue el León.Los de barrio Italia vienen de golear 4-0 a Brown en San Vicente, previo triunfo ante el 9 en el propio Agustín Giuliani. Los Bichos Verdes, por su parte, igualaron sin goles en el clásico ante Libertad y mantienen una irregular campaña que los tiene en los últimos lugares de la tabla.En el otro adelanto, Atlético de Rafaela estará enfrentándose con Florida de Clucellas. Ambos vienen de igualar 1 a 1. La Crema con Ferrocarril del Estado y la ‘Flora’ ante Aldao y ya son nueve los partidos sin poder ganar.21.30hs Argentino Quilmes vs Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas.21.30hs Ben Hur vs Deportivo Aldao, Talleres María Juana vs Brown de San Vicente, Bochófilo Bochazo vs Dep. Tacural.14hs Ferrocarril del Estado vs 9 de Julio, 15hs (si lo habilita la policía) Libertad vs Sportivo Norte, 21hs Dep. Ramona vs Peñarol.9 de Julio 30, puntos; Argentino Quilmes 28; Dep. Libertad 20; Ben Hur 19; Ferrocarril del Estado 18; Dep. Tacural 18; Peñarol 16; Atlético de Rafaela 16; Sportivo Norte 14; Dep. Aldao 14; Brown San Vicente 13; Bochófilo Bochazo 11; Dep. Ramona 9; Talleres María Juana 8; Unión de Sunchales 8; Florida de Clucellas 6