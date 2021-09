Golearon al Barcelona, Ronaldo salvó al United

El Barcelona de España sufrió ayer la segunda derrota consecutiva en la Liga de Campeones de Europa con la goleada 3-0 ante Benfica de Portugal, como visitante, lo que profundizó su crisis en la era post Lionel Messi.

El delantero uruguayo Darwin Núñez (PT 3m y ST 34m, de penal) y el portugués Rafa Silva (ST 24m) marcaron en el Estádio da Luz de Lisboa para el primer triunfo de Benfica, que tuvo como titular al defensor argentino Nicolás Otamendi.

Con este resultado, el club catalán, dirigido por el neerlandés Ronald Koeman, está último sin puntos en el grupo E que tiene como líder a Bayern Múnich, de Alemania.

El equipo bávaro, que en el estreno goleó 3-0 a Barcelona en el Camp Nou, se impuso, de local, ante Dinamo Kiev, de Ucrania, por 5-0 con goles de Robert Lewandowski (2), Serge Gnabry, Leroy Sané y Eric Choupo-Moting.

Lewandowski convirtió 24 tantos en sus últimos 18 partidos por Champions y alcanzó los 76 en la tabla histórica detrás de Cristiano Ronaldo (136) y Messi (121). Además, anotó 119 goles en sus últimos 100 partidos en Bayern Múnich y contabiliza 50 en el año.

Manchester United, de Inglaterra obtuvo una victoria agónica ante Villarreal, de España, por 2 a 1. El delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en el jugador con más presencias en el campeonato (178), fue el héroe en Old Trafford para el segundo tanto en el quinto minuto adicionado de juego.



OTROS RESULTADOS. Juventus 1 - Chelsea 0, Atalanta 1 vs Young Boys 0, Zenit 4 vs Malmó 0, Bayern Múnich 5 vs Dinamo Kiev 0, Salzburgo 2 vs Lille 1, Wolfsurgo 1 vs Sevilla 1.



La tercera fecha de la fase de grupos se disputará entre el 19 y 20 de octubre.