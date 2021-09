Unión sufrió con la Academia

Ni el más optimista hincha de Racing podía imaginar un miércoles tan perfecto para los de Nueva Italia ni el más escéptico simpatizante de Unión una tarde tan negra para el Bicho Verde sunchalense. Pero se dio al fin y al cabo que la Academia se impuso en el Miguel Sancho por 5 a 1 y recuperó la cima de su zona del Federal A tras aprovechar la caída de Gimnasia y Tiro de Salta.Repasando crónicas de colegas cordobeses, de a ratos daba la sensación de que físicamente Racing estaba al menos un escalón por encima de su rival. "Sus jugadores ganaban en velocidad, se anticipaban y manejaban a gusto y placer los ritmos del partido", fue uno de los conceptos en La Voz del Interior.Blanco y Chalabe le dieron fútbol a Racing, que metió cinco goles y quizá pudo hacer alguno más. Cuando el rival le dio espacios, fue letal con el desequilibrio en velocidad de varios de sus jugadores.Con este resultado el equipo dirigido por el Chino Tosetto continúa fuera de los 8 primeros, aunque no está lejos, a dos puntos. Tendrá que hacer una buena sumatoria en las cinco fechas que quedan para meterse en la segunda fase.RACING 5 - UNION 1Estadio: "Miguel Sancho". Arbitro: Guillermo González (Resistencia).Leonardo Rodríguez; Santiago Rinaudo, Marcio Gómez, Martín Pucheta y Juan Albertinazzi; Franco García, Emmanuel Giménez (Pablo López), Emiliano Blanco (Nicolás Parodi) y Leandro Fernández (Villegas); Raúl Chalabe (Docampo) y Martín Garnerone (Diego Jara). DT: Hernán MedinaJoaquín Aylagas; Nicolás Canavessio, Jonatan Paiz, Daniel Abello y Jonatan Medina; Agustín Alberione (Gonzalo Schonfeld), Tomás Federico, Gian Franco Baier (Mauro Ponce de León) y Cristian Sánchez (Francisco Filippi); Diego López y Tomás Attis. DT Adrián Tosetto.Goles: ’32 Raúl Chalabe (RC); ’51 Martín Garnerone (RC), ’60 Leandro Fernández (RC); ’70 Ponce de León (U), ’74 y ‘83 Diego Jara (RC)LOS DEMAS RESULTADOSEstos fueron los marcadores de la 25ª fecha de la Zona B del Federal A: Sportivo Belgrano 0 – Sportivo Las Parejas 1 (Nahuel Speck); Chaco For Ever 1 (Fissore) – Crucero del Norte 0; Gimnasia (CdU) 2 (García y Oviedo –p-) – Defensores de Belgrano 1 (Coronel); Douglas Haig 0 – DEPRO 1 (Robles); Boca Unidos 1 (Ríos) – Sarmiento 1 (Almirón) y Juventud Unida (G) 1 (Trejo) – Gimnasia y Tiro 0. Libre: Central Norte.Racing y Gimnasia y Tiro 49 puntos; Chaco For Ever 40; Central Norte 38; Sp. Las Parejas 32; Juventud 31; Defensores (VR), DEPRO y Boca Unidos 29; Unión 27; Sarmiento 26; Gimnasia (CdU) 25; Douglas Haig y Sp. Belgrano 22; Crucero del Norte 19.La próxima fecha (26ª): domingo a las 11 Unión vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay, arbitraje de Franco Morón (General Pico); Crucero del Norte vs. Racing de Córdoba; a las 15 Central Norte vs. Chaco For Ever; DEPRO vs. Sp. Las Parejas; Defensores vs. Douglas Haig; Sarmiento vs. Juventud; a las 19.30 Sp. Belgrano vs. Boca Unidos. Libre: Gimnasia y Tiro.