Comienza el torneo Oficial

Este jueves dará comienzo el torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, que se estará disputando este año a una rueda, con posteriores play offs, debido a los plazos más cortos de calendario debido a la pandemia.El partido inicial será entre Atlético y Libertad de Sunchales, que jugarán en el gimnasio Lucio Casarín a partir de las 21.30. Para la Crema este torneo será la prioridad en la parte final del año, al desistir de jugar la venidera Liga Provincial.El viernes 1 de octubre, en el mismo horario, se enfrentarán Independiente vs. Ben Hur y Peñarol vs. 9 de Julio. La fecha culminará el domingo 3, a las 20, con el duelo entre Quilmes y Unión de Sunchales.FEMENINOEl viernes está prevista la sexta fecha del torneo local, con estos partidos: a las 21.30 Libertad de Sunchales vs. Independiente de Ataliva y Unión de Sunchales vs. Ben Hur.AMISTOSO LIGA ARGENTINALibertad jugó su primer amistoso en este nuevo proceso basquetbolístico que lidera el entrenador Sebastián Porta. Fue victoria de Central Argentino Olímpico de Ceres por 79 a 67 el martes en el Hogar de los Tigres de Sunchales. Manuel Alonso, con 21 puntos, se destacó en el local, mientras que Baeza fue el goleador con 22 en la escuadra que dirige Enrique Lancellotti.