Jugaron el torneo Clasificatorio de golf

Con una gran participación de jugadores se desarrolló el reciente fin de semana a 36 hoyos el torneo Clasificatorio del Campeonato del Club, auspiciado por Lario, en el Jockey. Agustín Tita tuvo el mejor registro en Scratch con 149 golpes. Los restantes clasificados que irán por el título en la categoría máxima son Nicolás Demonte (a un golpe), Alejandro Riachi (campeón defensor), Lucas Pérez, Franco Perotti, Nicolás Muriel, Pablo Lagrutta y Daniel Demonte.

D. Demonte en desempate con Pablo Lagrutta terminó primero en 0 a 9.9 con 144 golpes; Martín Zlauvinen tuvo el mejor score en 10 a 17 con 139; Nicolás Rivarosa fue primero en 17 a 25 con 130 golpes y Pedro Eguiazu con 135 en 25 a 54.

En Damas, donde hubo cuatro jugadoras, fue primera Lucía Bocchetto con 180 golpes.



PLAY OFFS

Los tradicionales matchs de cuartos de final, semifinal y final están previstos entre el 9 y 11 de de octubre, con estos emparejamientos iniciales:

Scratch: Alejandro Riachi vs. Daniel Demonte; Lucas Pérez vs. Franco Perotti; Nicolás Muriel vs. Nicolás Demonte y Pablo Lagrutta vs. Agustín Tita.

Damas: Lucía Bocchetto vs. Marcela Beninca y Florencia Molinero vs. Florencia Sapino.

Caballeros 0 a 10: José Farías vs. Gerardo Barberis Long; Matías Morales vs. Mateo Sotelo.

Caballeros 10 a 17: Martín Zlauvinen vs. Juan Riachi; Diego Cortassa vs. Andrés Boschetto; Carlos Tita vs. Luis Ferrario y Carlos Martino Navarro vs. Andrés Williner.

Caballeros 17 a 25: Nicolás Rivarossa vs. Mario Giuliani; Miguel Campos vs. Santiago Von Muhlinen; Luis Gaggiotti vs. Gustavo Tita y Hugo Barello vs. Gustavo Armando.

Caballeros 25 a 54: Pedro Eguiazu vs. Nicolás Cabagna; Omar Tellez vs. Edgar Seffino; Claudio Martino vs. Roberto Ferrario y Oscar Williner vs. Carlos Eguiazu.